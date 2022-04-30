ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
  • Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

Arrêté

Eco Conscious EditionGrille-pain série 5000

HD2640/10

4.3
| (25) Avis | 92% recommandent ce produit

4 Récompenses

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais
Chaque matin, grillez vos tranches de pain exactement comme vous les aimez. Conçu de manière durable avec des plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 14 %¹ pendant le processus de production, pour un petit pas vers un avenir plus écologique.
Voir tous les avantages

Avec le grille-pain Philips Eco Conscious

Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

  • Plastiques 100 % biosourcés²

  • 8 niveaux de dorage

  • Design compact à 2 fentes

  • Finition blanc mat soyeux

Préparez votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins

Préparez votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins

Le grille-pain compact de 830 W à 2 fentes vous permet de déguster votre pain grillé exactement comme vous l'aimez, tous les matins.

Une conception durable pour un avenir plus vert

Conception durable composée de plastiques 100 % biosourcés² pour réduire l'empreinte carbone de 14 %¹, pendant le processus de production. Ce matériau révolutionnaire va sans aucun doute métamorphoser votre cuisine tout en ayant un impact positif sur l'environnement.

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains et viennoiseries

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains et viennoiseries

Grâce au réchauffe-viennoiseries intégré, vous pouvez réchauffer des pâtisseries, petits pains et viennoiseries en les séparant du pain grillé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD21
  • Award image VRS_PBTAWARD22

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

25

Avis

92%

recommandent ce produit

3

30/04/2022

Portugal

Portugal

Torradeira inovadora

A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.

Avantages

Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico

Contre

Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

28/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente! Do mais moderno e funcional que existe

Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.

Avantages

Excelentes resultados e eficazes.

Contre

Não vejo desvantagens

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

25/04/2022

Portugal

Portugal

O produto é incrivel!

Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.

Avantages

Rápida preparação, várias velocidades.

Contre

Nada a apontar!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. ¹Calcul basé sur la consommation d'un dispositif similaire composé de bioplastique par rapport à un dispositif composé de 100 % de plastique vierge (ou polypropylène vierge)

  2. ² Corps principal fabriqué avec 100 % de plastique polypropylène (PP) certifié biosourcé, méthode du bilan massique (le BioPP représente 94 % du plastique total).