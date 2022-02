Le petit-déjeuner est plus agréable que jamais

Chaque matin, grillez vos tranches de pain exactement comme vous les aimez grâce à un grille-pain alliant un style élégant et des performances supérieures. Conçu de manière durable avec des plastiques 100 % biosourcés** et des fonctions éco-énergétiques pour un petit pas vers un avenir plus durable Voir tous les avantages