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Arrêté

Gril de table

HD4419/20

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Découvrez des saveurs plus intenses
Ce puissant gril de table Philips possède une plaque haute température qui préserve les saveurs et le moelleux des aliments. Chaud en quelques minutes, il possède une plaque ultra épaisse dont la température reste constante en toutes circonstances, tandis que la surface finement striée permet de préparer de nombreuses recettes gourmandes.
Voir tous les avantages

Haute température permanente pour saisir les saveurs des aliments

Découvrez des saveurs plus intenses

  • 2 300 W

  • Plaque striée/lisse

  • Plaque haute température

  • 300 x 370 mm

La plaque haute température saisit toutes les saveurs

La plaque haute température saisit toutes les saveurs

La haute température de la plaque électrique Philips permet de conserver les sucs et les saveurs des aliments. Au moment où il entre en contact avec la surface de cuisson, l'aliment commence à griller et dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une enveloppe savoureuse qui préserve le goût originel et les vitamines.

Des modes de cuisson variés grâce à la plaque gril et plancha

Des modes de cuisson variés grâce à la plaque gril et plancha

Cuisinez selon vos goûts, grâce à une plaque polyvalente permettant de choisir une surface striée ou une surface lisse. La surface lisse convient pour saisir à feu vif ou griller de petits morceaux d'aliments. La surface striée confère aux aliments un aspect irrésistible de cuisson à la flamme.

Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

Thermostat réglable pour une cuisson parfaite de tous types d'aliments

Thermostat réglable pour une cuisson parfaite.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

23/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4418/20 Grelhador de chapa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4418/20 Grelhador de chapa

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente grelha

Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.

Avantages

Grelha por igual

Contre

Falta protetor de salpicos de gordura a volta .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4419/20 Grelhador de mesa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4419/20 Grelhador de mesa

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