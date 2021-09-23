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Arrêté
2 300 W
Plaque striée/lisse
Plaque haute température
300 x 370 mm
La haute température de la plaque électrique Philips permet de conserver les sucs et les saveurs des aliments. Au moment où il entre en contact avec la surface de cuisson, l'aliment commence à griller et dorer. Il se forme alors autour de celui-ci une enveloppe savoureuse qui préserve le goût originel et les vitamines.
Cuisinez selon vos goûts, grâce à une plaque polyvalente permettant de choisir une surface striée ou une surface lisse. La surface lisse convient pour saisir à feu vif ou griller de petits morceaux d'aliments. La surface striée confère aux aliments un aspect irrésistible de cuisson à la flamme.
Thermostat réglable pour une cuisson parfaite.
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
23/09/2021
Portugal
Excelente produto
Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4418/20 Grelhador de chapa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4418/20 Grelhador de chapa
Riscas25
09/05/2020
Portugal
Excelente grelha
Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.
Avantages
Grelha por igual
Contre
Falta protetor de salpicos de gordura a volta .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4419/20 Grelhador de mesa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4419/20 Grelhador de mesa