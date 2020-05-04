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Arrêté

Gril

HD4467/90

4
| (118) Avis | 86% recommandent ce produit
Découvrez des saveurs plus intenses
Les plaques haute température du gril Philips préservent les saveurs des aliments. Chaudes en quelques minutes, elles conservent une température constante pour des résultats toujours parfaits. Elles sont utilisables en position inclinée et horizontale pour varier les plaisirs culinaires.
Voir tous les avantages

Préservez tous les arômes grâce aux plaques haute température

Découvrez des saveurs plus intenses

  • 2 000 W

  • Plaque striée

  • 3 positions gril, haute température

Plusieurs positions : gril de table, gril contact et four

Plusieurs positions : gril de table, gril contact et four

Le gril peut être utilisé avec le couvercle en position fermée, ouverte ou gratin, ce qui vous permet de préparer de nombreux plats. 1. La position fermée convient parfaitement pour griller viandes, poissons, légumes ou sandwiches, car elle préserve toute la saveur des aliments. 2. La position ouverte transforme le gril en mini-barbecue, parfait pour les barbecues à table, la cuisine plaisir ou pour réchauffer des aliments. 3. La position gratin est idéale pour faire fondre du fromage sur des toasts ou des légumes, comme des tomates ou des courgettes.

Position gril de table

Position gril de table pour une double surface de cuisson.

Position gril contact

Position gril contact pour préparer rapidement un en-cas sain.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

118

Avis

86%

recommandent ce produit

04/05/2020

België

België

je l'utilise depuis plus de 15 ans

et toujours fonctionnel, juste changer une fois les plaques car à force d’utilisations régulière le revêtement des plaques s'use, ce qui est normal.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gril

Oui, je recommande ce produit

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13/05/2018

Deutschland

Deutschland

Nach Stiftung Warentest ausgewählt

Entsprechend der Testvorgehensweise bewertet. Handhabung Grillergebnis leicht zu pflegen Variationreich

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gesundheitsgrill

Oui, je recommande ce produit

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03/08/2014

Deutschland

Deutschland

Alles so einfach

Wir haben uns den Kontaktgrill gekauft um Hamburger zu machen. Seitdem wir das Gerät haben benutzen wir es für fast alles. Ob Hamburger, Kotelett, Würsten, Chevapchichi, Toast Hawai oder auch Geflügel. Die Grillzeit ist recht kurz, das Fett läuft einfach vorne in eine kleine Wanne, es spritzt nicht und der Grill ist einfach sauber zu machen. Einfach toll.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gesundheitsgrill

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gesundheitsgrill

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