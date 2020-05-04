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Arrêté
2 000 W
Plaque striée
3 positions gril, haute température
Le gril peut être utilisé avec le couvercle en position fermée, ouverte ou gratin, ce qui vous permet de préparer de nombreux plats. 1. La position fermée convient parfaitement pour griller viandes, poissons, légumes ou sandwiches, car elle préserve toute la saveur des aliments. 2. La position ouverte transforme le gril en mini-barbecue, parfait pour les barbecues à table, la cuisine plaisir ou pour réchauffer des aliments. 3. La position gratin est idéale pour faire fondre du fromage sur des toasts ou des légumes, comme des tomates ou des courgettes.
Position gril de table pour une double surface de cuisson.
Position gril contact pour préparer rapidement un en-cas sain.
4.0
sur 6
118
Avis
86%
recommandent ce produit
croque monsieur
04/05/2020
België
je l'utilise depuis plus de 15 ans
et toujours fonctionnel, juste changer une fois les plaques car à force d’utilisations régulière le revêtement des plaques s'use, ce qui est normal.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gril
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gril
KarlWalterJan
13/05/2018
Deutschland
Nach Stiftung Warentest ausgewählt
Entsprechend der Testvorgehensweise bewertet. Handhabung Grillergebnis leicht zu pflegen Variationreich
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gesundheitsgrill
Oui, je recommande ce produit
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Eagle32
03/08/2014
Deutschland
Alles so einfach
Wir haben uns den Kontaktgrill gekauft um Hamburger zu machen. Seitdem wir das Gerät haben benutzen wir es für fast alles. Ob Hamburger, Kotelett, Würsten, Chevapchichi, Toast Hawai oder auch Geflügel. Die Grillzeit ist recht kurz, das Fett läuft einfach vorne in eine kleine Wanne, es spritzt nicht und der Grill ist einfach sauber zu machen. Einfach toll.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gesundheitsgrill
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD4467/90 Gesundheitsgrill