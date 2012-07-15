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  • Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût
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Arrêté

Daily CollectionGril de table

HD6321/20

2.7
| (57) Avis
Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût
Plaque duo pour suivre vos envies. La surface lisse est idéale pour cuire en douceur les légumes, poissons et fruits de mer, tandis que la surface nervurée permet de griller des steaks, steaks hachés et saucisses avec un aspect « barbecue » appétissant.
Voir tous les avantages

Plaque duo : surfaces lisse ou nervurée

Faites pivoter la plaque pour des grillades à votre goût

  • 2 000 W

  • Plaque duo : plaque striée/lisse

Plaque duo pour mode gril ou plancha

Plaque duo pour mode gril ou plancha

La plaque duo est réversible, vous pouvez donc cuire en mode gril ou plancha, selon vos préférences. Le côté plancha est parfait pour les petites portions, tandis que le côté gril donne un aspect « barbecue » très appétissant à vos pièces de viande.

Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile

Plaque antiadhésive pour une cuisson sans huile

Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments

Bac à graisse intégré recueillant l'excédant de graisse

Bac à graisse intégré recueillant l'excédant de graisse

L'excès de graisse tombe dans le bac à graisse qui passe au lave-vaisselle

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

57

Avis

15/07/2012

France

France

Rapport qualité/prix excellent

Facile d'utilisation, ce nettoie très facilement, utilisation en intérieur comme en extérieur, juste un tout petit mais tout petit point négatif... La plaque a tendance à bouger même si les encoches sont là pour la stabiliser... Un très bon rapport qualité prix !!!! Super contente de ce produit pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table

16/10/2011

France

France

excellent produit

faclité d'utilisation et d'entretien car tout se démonte. cuisson sans matière grasse montée en température rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table

16/02/2021

Deutschland

Deutschland

Angenehm überrascht!

Der Grill ist bestimmt nicht der Stärkste, aber für einen einzelne Person perfekt. Man kann kurz etwas grillen ohne wie bei einer Pfanne dabei zu sein.Ich bin vollkommen begeistert und habe den Grill schon einigen ebenfalls allein stehenden Freunden empfohlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6321/20 Tischgrill

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6321/20 Tischgrill

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