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Arrêté
HD6321/20
2 000 W
Plaque duo : plaque striée/lisse
La plaque duo est réversible, vous pouvez donc cuire en mode gril ou plancha, selon vos préférences. Le côté plancha est parfait pour les petites portions, tandis que le côté gril donne un aspect « barbecue » très appétissant à vos pièces de viande.
Les surfaces anti-adhésives vous permettent de cuire sans ajout de matières grasses, pour redécouvrir la saveur des aliments
L'excès de graisse tombe dans le bac à graisse qui passe au lave-vaisselle
2.7
sur 6
57
Avis
nuema
15/07/2012
France
Rapport qualité/prix excellent
Facile d'utilisation, ce nettoie très facilement, utilisation en intérieur comme en extérieur, juste un tout petit mais tout petit point négatif... La plaque a tendance à bouger même si les encoches sont là pour la stabiliser... Un très bon rapport qualité prix !!!! Super contente de ce produit pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table
colette972
16/10/2011
France
excellent produit
faclité d'utilisation et d'entretien car tout se démonte. cuisson sans matière grasse montée en température rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6320/20 Gril de table
Jutti52
16/02/2021
Deutschland
Angenehm überrascht!
Der Grill ist bestimmt nicht der Stärkste, aber für einen einzelne Person perfekt. Man kann kurz etwas grillen ohne wie bei einer Pfanne dabei zu sein.Ich bin vollkommen begeistert und habe den Grill schon einigen ebenfalls allein stehenden Freunden empfohlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6321/20 Tischgrill
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Daily Collection HD6321/20 Tischgrill