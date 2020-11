Technologie de chaleur infrarouge sophistiquée créant jusqu'à 80 % de fumée en moins

La technologie infrarouge sophistiquée et les réflecteurs spéciaux dirigent la chaleur vers la grille, afin d'obtenir d'excellentes grillades à la cuisson uniforme, avec un bac à graisse à la température suffisamment basse pour minimiser la fumée et les éclaboussures de graisse. Selon leur teneur en graisse et en eau, les aliments cuisent en produisant très peu de fumée (bœuf et poulet) ou un peu plus (porc ou agneau), mais beaucoup moins qu'avec les grils classiques.