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Arrêté

Pure Essentials CollectionCuiseur Vapeur

HD9140/91

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Découvrez des saveurs plus intenses
Le diffuseur d'arôme du Cuiseur Vapeur Philips parfume votre plat avec des saveurs d'herbes aromatiques et d'épices. Le bol vapeur grande capacité permet de préparer soupes, ragoûts, desserts, riz et bien plus encore. Il vous suffit de lancer le minuteur !
Voir tous les avantages

Cuiseur Vapeur avec diffuseur d'arôme

Découvrez des saveurs plus intenses

  • 10 l, 900 W

  • Minuteur numérique, prérég. cuisson

  • Diffuseur d'arôme, maintien au chaud

  • Plastique/métal, noir

Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

Une cuisson vapeur plus savoureuse avec l'ajout d'herbes aromatiques et d'épices

Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.

Préréglages pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et autres aliments

Préréglages pour la cuisson du poisson, des légumes, du riz et autres aliments

La cuisine vapeur est un art culinaire délicat. Philips a doté ce cuiseur vapeur d'un grand nombre de préréglages pour qu'il s'arrête automatiquement lorsque la durée idéale de cuisson est atteinte. Vous pourrez ainsi cuisiner avec succès une grande variété d'aliments (riz, œufs, légumes, volailles et poisson) en préservant saveurs et vitamines.

Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore

Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore

Le bol vapeur grande capacité vous permet de préparer des plats savoureux et variés pour votre famille. Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

02/02/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Εξαιρετικό !!

Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

30/03/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Ατμομάγειρας 2021!!!

Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Avantages

Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση

Contre

Κανένα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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