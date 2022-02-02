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Arrêté
10 l, 900 W
Minuteur numérique, prérég. cuisson
Diffuseur d'arôme, maintien au chaud
Plastique/métal, noir
Le diffuseur d'arômes exclusif du Cuiseur Vapeur Philips ajoute l'originalité des saveurs aromatiques à votre cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos herbes et épices favorites dans le diffuseur et le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La vapeur libère les arômes délicats des herbes et épices en imprégnant les aliments de délicieuses saveurs.
La cuisine vapeur est un art culinaire délicat. Philips a doté ce cuiseur vapeur d'un grand nombre de préréglages pour qu'il s'arrête automatiquement lorsque la durée idéale de cuisson est atteinte. Vous pourrez ainsi cuisiner avec succès une grande variété d'aliments (riz, œufs, légumes, volailles et poisson) en préservant saveurs et vitamines.
Le bol vapeur grande capacité vous permet de préparer des plats savoureux et variés pour votre famille. Bol vapeur grande capacité pour préparer soupes, ragoûts, riz et bien plus encore.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Κατερινα
02/02/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό !!
Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Μαρία Λ.
30/03/2021
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Ατμομάγειρας 2021!!!
Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Avantages
Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση
Contre
Κανένα
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Cet avis a été rédigé pour Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
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