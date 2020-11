Des fritures et des grillades saines et savoureuses

Le poisson, la viande et les légumes sont plus sains et parfaitement grillés, grâce à la technologie Rapid Air TurboStar et à la surface spéciale perforée et nervurée ! Le revêtement antiadhésif est facile à nettoyer et permet de retirer les aliments sans problème ! Voir tous les avantages