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Arrêté
HR2041/41
Système ProBlend
Capacité maximale de 1,9 l
Capacité utile de 1 l
1 vitesse + fonction Pulse
Bol en plastique
Le système ProBlend unique combine parfaitement 3 technologies sur mesure, conçues pour assurer un mixage parfaitement lisse en seulement 45 secondes*. Le moteur de 450 W entraîne le flux de mixage pour faire circuler tous vos ingrédients de manière homogène, tandis que la conception innovante de la lame est spécialement conçue pour optimiser la surface de coupe. Enfin, le bol est doté de nervures exclusives qui renvoient en permanence les ingrédients dans le flux de mixage.
Le système ProBlend associé à la fonction Pulse permet de piler finement de la glace en seulement 45 secondes**. Une solution idéale pour vos boissons et smoothies glacés, ou encore pour des desserts spéciaux.
Le bol est doté d'un couvercle amovible facilitant le nettoyage. Le bol, les lames et le couvercle sont compatibles lave-vaisselle.
Notation globale
Testé en mode MAX sur diverses recettes
Tests réalisés en mode PULSE, avec 8 glaçons (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
S'il s'agit d'un verre de 200 ml