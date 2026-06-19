Le système ProBlend unique produit une texture lisse

Le système ProBlend unique combine parfaitement 3 technologies sur mesure, conçues pour assurer un mixage parfaitement lisse en seulement 45 secondes*. Le moteur de 450 W entraîne le flux de mixage pour faire circuler tous vos ingrédients de manière homogène, tandis que la conception innovante de la lame est spécialement conçue pour optimiser la surface de coupe. Enfin, le bol est doté de nervures exclusives qui renvoient en permanence les ingrédients dans le flux de mixage.