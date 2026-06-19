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  • Des mixages onctueux et sans morceaux en 45 secondes*
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Arrêté

Série 3000Technologie ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/41

Des mixages onctueux et sans morceaux en 45 secondes*
Conçu pour améliorer vos mixages au quotidien, avec une puissance de 450 W et des performances de lame qui vous permettront de venir à bout de tous vos ingrédients et même de piler la glace. Obtenez une consistance onctueuse avec un effort minimal, en un clin d'œil.
Voir tous les avantages

Système ProBlend unique

Des mixages onctueux et sans morceaux en 45 secondes*

  • Système ProBlend

  • Capacité maximale de 1,9 l

  • Capacité utile de 1 l

  • 1 vitesse + fonction Pulse

  • Bol en plastique

Le système ProBlend unique produit une texture lisse

Le système ProBlend unique produit une texture lisse

Le système ProBlend unique combine parfaitement 3 technologies sur mesure, conçues pour assurer un mixage parfaitement lisse en seulement 45 secondes*. Le moteur de 450 W entraîne le flux de mixage pour faire circuler tous vos ingrédients de manière homogène, tandis que la conception innovante de la lame est spécialement conçue pour optimiser la surface de coupe. Enfin, le bol est doté de nervures exclusives qui renvoient en permanence les ingrédients dans le flux de mixage.

Pile la glace finement en seulement 45 secondes**

Pile la glace finement en seulement 45 secondes**

Le système ProBlend associé à la fonction Pulse permet de piler finement de la glace en seulement 45 secondes**. Une solution idéale pour vos boissons et smoothies glacés, ou encore pour des desserts spéciaux.

Facile à nettoyer et compatible lave-vaisselle

Facile à nettoyer et compatible lave-vaisselle

Le bol est doté d'un couvercle amovible facilitant le nettoyage. Le bol, les lames et le couvercle sont compatibles lave-vaisselle.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Testé en mode MAX sur diverses recettes

  2. Tests réalisés en mode PULSE, avec 8 glaçons (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. S'il s'agit d'un verre de 200 ml