3 disques de hachage en inox hygiéniques (3 mm, 5 mm et 8 mm)

Les 3 disques de hachage en inox hygiéniques (3, 5 et 8 mm) permettent d'adapter l'appareil à vos préférences de hachage et à vos recettes, qu'il s'agisse d'un hachage très fin à 3 mm ou plus grossier à 8 mm.