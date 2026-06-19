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  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
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Arrêté

Série 5000Batteur

HR3741/00

Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W vient à bout des pâtes à pain les plus résistantes.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 25 % plus rapide* grâce au moteur puissant de 450 W

Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

  • 450 W

  • 5 vitesses + fonction Turbo

  • Gris cachemire

Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse

Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.

5 vitesses pour un meilleur contrôle

5 vitesses pour un meilleur contrôle

Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.

Spécificités Techniques

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