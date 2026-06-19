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Arrêté
HR3741/00
450 W
5 vitesses + fonction Turbo
Gris cachemire
Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse
Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.
Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.
Notation globale
Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent