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Arrêté
XC4201/01
Brosse motorisée
Jusqu'à 18 min d'autonomie, mode Turbo
Aspirateur et aspirette 2-en-1
Suceur plat avec brosse
Le corps fin et compact se couche entièrement sur le sol pour nettoyer sous les meubles bas et dans les recoins.
Le design léger facilite la manipulation et permet une utilisation demandant moins d'efforts. L'aspirateur complet pèse seulement 2,2 kg et l'aspirette, moins de 800 grammes.
Les deux bacs à poussière exclusifs séparent les particules par taille, pour une collecte efficace de la poussière. Le bac de la brosse recueille les particules de plus grande taille. La poussière fine est envoyée dans le bac de l'aspirette avec filtration multi-couche.
Notation globale
Particules > 0,3 μm ; tests réalisés conformément aux normes IEC 60312 / EN 60312
En mode aspirette
Utilisation peu recommandée pour le nettoyage des poils d’animaux et des tapis