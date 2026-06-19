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  • Sans fil, compact, léger
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Arrêté

4000 SeriesAspirateur balai sans fil

XC4201/01

Sans fil, compact, léger
L’aspirateur sans fil Philips série 4000 présente de bonnes performances d’aspiration grâce à son moteur numérique compact. Fin et ultra-léger. Nettoyez facilement les sols durs, et même les zones difficiles d’accès. Une solution adaptée pour se faufiler partout.
Voir tous les avantages

Un nettoyage simple et rapide, idéal pour les sols durs

Sans fil, compact, léger

  • Brosse motorisée

  • Jusqu'à 18 min d'autonomie, mode Turbo

  • Aspirateur et aspirette 2-en-1

  • Suceur plat avec brosse

Design fin permettant de nettoyer sous les meubles bas

Design fin permettant de nettoyer sous les meubles bas

Le corps fin et compact se couche entièrement sur le sol pour nettoyer sous les meubles bas et dans les recoins.

Facile à manipuler, l'aspirette pèse moins de 800 g

Facile à manipuler, l'aspirette pèse moins de 800 g

Le design léger facilite la manipulation et permet une utilisation demandant moins d'efforts. L'aspirateur complet pèse seulement 2,2 kg et l'aspirette, moins de 800 grammes.

Deux bacs à poussière pour une collecte efficace des saletés

Deux bacs à poussière pour une collecte efficace des saletés

Les deux bacs à poussière exclusifs séparent les particules par taille, pour une collecte efficace de la poussière. Le bac de la brosse recueille les particules de plus grande taille. La poussière fine est envoyée dans le bac de l'aspirette avec filtration multi-couche.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Mentions légales

  1. Particules > 0,3 μm ; tests réalisés conformément aux normes IEC 60312 / EN 60312

  2. En mode aspirette

  3. Utilisation peu recommandée pour le nettoyage des poils d’animaux et des tapis