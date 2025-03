Luminosité de 500 cd/m2 et voile plus élevé pour une meilleure visibilité

Avec une luminosité de 500 cd/m2 qui améliore la visibilité, l'écran Philips Signage série 4050 est conçu pour fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 : idéal pour les installations de voyage et de transport, les centres commerciaux, les sites de restauration et plus encore. La fonction FailOver incluse permet à votre écran de passer automatiquement de l'entrée principale à l'entrée secondaire en cas de panne.