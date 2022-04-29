DE
FR

Suchbegriffe

Neuigkeiten

 
Wir arbeiten stets daran, Innovationen bei der Lumify Benutzererfahrung zu verbessern, einschließlich häufiger Hardware- und Software-Updates.

Kontakt
Produkte entdecken

Erfahren Sie, welche Vorteile Lumify für Sie hat

Kontakt
  • Lösung mit PW-Doppler-Betrieb

    Verbesserte Beurteilungen mit unserem PW-Doppler


    Unsere Ultraschalllösung mit PW-Doppler-Betrieb baut auf der Technologie unserer größeren diagnostischen Ultraschallsysteme auf. Wir haben umfassende PW-Doppler-Messungen, automatisch verknüpfte Farbdoppler-Steuerung und Nachverarbeitungsfunktionen sowie iSCAN Bildoptimierung in unsere Lumify Android App integriert.

    Symbol Google Play
  • Frühe Beurteilung des fetalen Alters mit Lumify

    Frühe Beurteilung des fetalen Alters mit Lumify


    Holen Sie sich die Werkzeuge, die Sie zur fetalen Altersmessung in der frühen Schwangerschaft benötigen, einschließlich von Messungen der Scheitel-Steiß-Länge und des mittleren Fruchtsackdurchmessers.

    Symbol Google Play
    • Lösung mit PW-Doppler-Betrieb

      Die neuesten Fortschritte des Lungenultraschall


      Die Lumify Android App verfügt jetzt über das neue Tool zur B-Linien-Quantifizierung, das automatisch die maximale Anzahl an B-Linien in jeder geschallten Zone erkennt. Es bietet ein umfassendes Scanprotokoll auf Grundlage einer 12-Punkte-Lungenuntersuchung und effiziente zonenweise Beschriftungen.

      Symbol Google Play

    • Zuverlässiger Ultraschall


      Erhalten Sie reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse zur klinischen Entscheidungsfindung für Ihre Patienten.

      Symbol Google Play

    • Mobil einsetzbarer Ultraschall


      Die neueste Version der Lumify Android App erleichtert die Versorgung Ihrer Patienten an jedem Ort. Dies ist einer der speziellen Vorteile unserer Handheld-Ultraschalllösung.

      Symbol Google Play

    • Reibungslose Abläufe


      Lumify unterstützt Sie dabei, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Ultraschalluntersuchungen der Lunge am Point of Care zu standardisieren, damit Sie sich ganz auf den Patienten konzentrieren können.

      Symbol Google Play
      Lumify mit Apple Geräten kompatibel

      Lumify ist jetzt mit Apple Geräten kompatibel


      Wir haben Lumify Millionen von medizinischen Anwendern zur Patientenversorgung zugänglich gemacht, die Apple Geräte verwenden.

      Logo App Store
      Mehr erfahren

      Lassen Sie uns in Kontakt treten!

      Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

      1
      Wählen Sie Ihren Interessenbereich aus
      2
      Kontaktdetails

      Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

      Ich verstehe

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

      Ich verstehe

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.