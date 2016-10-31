CMND & Deploy. Apps per Fernzugriff installieren und starten

Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.