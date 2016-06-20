Weitere enthaltene Artikel
- Fernbedienung
- Batterien für Fernbedienung
- Kurzanleitung
- RS232-Kabel
- Netzkabel
32BDL4050D/00
Effizient informieren.
Mit dem leistungsstarken professionellen D-Line FHD-Display wird alles klar. Diese reaktionsschnelle Lösung bietet brillante Bildqualität, einfache Steuerung und zuverlässige Konnektivität. Selbst in schwer zu vernetzenden Bereichen.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
D-Line-Monitor
Gesamtzeit
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Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.
Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.
Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.
Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.
Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.
Verbinden Sie 4G/LTE-Module ganz einfach mit Ihrem professionellen Monitor von Philips. Der integrierte mPCIe-Steckplatz ermöglicht es Ihrem Display mit anderen Geräten zu kommunizieren, die denselben kabellosen Anschluss haben. Bei der Installation von Bildschirmen an Standorten wie Banken oder Regierungsgebäuden, wo Sie nicht auf das lokale Netzwerk zugreifen können, ist dieses Merkmal unverzichtbar.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Android-betriebener professioneller Monitor von Philips die richtigen Inhalte wiedergibt, auch wenn Sie gerade nicht da sind. Wenn Sie Inhalte über den integrierten Media Player abspielen, können Sie Ihren Bildschirm so einstellen, dass er regelmäßig Bildschirmfotos aufnimmt. Diese werden im internen Speicher des Bildschirms gespeichert und Sie können sie auch per E-Mail empfangen.
Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.
Bild/Anzeige
Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Interner Player
Zubehör
Sonstiges
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