Ermöglichen Sie Ihren Gästen das Fernseherlebnis, das sie verdienen. Sie werden einen Fernseher mit schnellerer Reaktionsfähigkeit und einer großen Auswahl an speziellen Hotelanwendungen genießen können, während Sie von einfacher Remote-Installation und -Verwaltung profitieren.
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Professional TV
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Beeindruckendes Erlebnis
powered by Android™
108 cm (43") MediaSuite
powered by Android™
Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher
Unsere Geräte geben Ihren Kunden die Freiheit, ihre Inhalte auf dem großen Fernseher kabellos und ohne Schwierigkeiten zu genießen. Mit unserem offenen Systemansatz kommen wir iOS- und Android-Benutzern entgegen, und wir erweitern ständig unsere Kompatibilität. Unsere sichere Freigabe schützt Ihre Gäste. Über Miracast & DirectShare können Bilder, Filme und Musik auf dem Fernseher freigegeben und genossen werden!
MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen
MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.
CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher
Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.
CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt
Mit CMND & Create können Sie genau die von Ihnen gewünschten Informationen abrufen, wann Sie möchten. Das Content-Management-Modul von CMND ermöglicht eine einfache Erstellung und Verbreitung von interaktiven, individuell gestaltbaren Hotel-Webseiten. Über speziell zugeschnittene Fernseher erhalten Ihre Gäste die aktuellsten Informationen über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Hotel, alles in Echtzeit.
Android: Für ein schnelleres, umfassenderes, unterhaltsameres Fernseherlebnis
Mit Android auf Ihrem Professional TV genießen Sie eine schnellere, ergiebigere und gastfreundliche Oberfläche. Ihr Fenster zu einem Riesenangebot an Diensten speziell für den Hotelbetrieb, Anwendungen und vielem mehr. Das Menü ermöglicht eine einfache Navigation mit Direktverbindungen zu Ihren Favoriten.
AppControl zum Hinzuzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand
AppControl stellt sicher, dass Ihre Fernseher über genau die von Ihnen gewünschten Apps verfügen. Machen Sie den Aufenthalt für Ihre Gäste zu einem ganz persönlichen Erlebnis, indem Sie ganz bequem Apps hinzufügen, löschen und sortieren sowie Apps für bestimmte Zimmer konfigurieren – und das alles von einem zentralen Ort aus, ohne das Zimmer betreten zu müssen. Laden Sie Ihre benutzerdefinierte App auf unseren privaten, Cloud-basierten Server, und profitieren Sie dadurch von einer einfachen Handhabung und Sicherheit. Und keine Sorge – nur Sie können darauf zugreifen.
Advanced Apps mit vielen Diensten speziell für den Hotelbetrieb
Advanced Apps bestehen aus einer ständig wachsenden Bibliothek von Anwendungen. Dank der Leistung von Android funktionieren die Apps reibungsloser und schneller und sind fortschrittlicher als jemals zuvor. Sie sind maßgeschneidert für Hotels, und somit werden die Gastinformationen sicher nach der Verwendung gelöscht, und Zugriffe auf illegale Inhalte, die Ihrem Unternehmen schaden könnten, werden verhindert.
Integriertes IPTV-System für optimale individuelle Interaktivität
Spart Kosten und reduziert Kabelgewirr. Mit unseren neuen Smart TVs können Sie Ihr Hotelsystem direkt in den Fernseher integrieren. Interaktive Kanäle, Video-on-Demand, interaktive Hotelmenüs und -informationen sowie Online-Bestellsysteme sind ohne externe Box am Fernseher verfügbar. Neben Übertragung des Inhalts über Koaxial-Fernsehkabel können Sie jetzt auch Ihr Internetnetzwerk verwenden, um Sender und VOD-Dienste direkt auf den Fernseher zu übertragen. Unser Partnernetzwerk sorgt dafür, dass Sie das gewünschte maßgeschneiderte Portal erhalten.
Serial Xpress Protokoll für interaktive Systeme
Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.
Philips TV Remote App für besseren Service Ihren Gästen gegenüber
Keine Lust auf Fernbedienung? Verwenden Sie doch einfach die Philips TV Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Steuerung Ihres Fernsehers, Auswahl von Apps und zum Zugriff auf SmartInfo. Kostenloser Download für iOS und Android-Geräte verfügbar.
Technische Daten
Bild/Anzeige
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
43
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
110
cm
Anzeige
Full HD, LED
Auflösung des Displays
1.920 x 1.080p
Helligkeit
300
cd/m²
Bildoptimierung
200 Hz Perfect Motion Rate
Pixel Plus HD
Blickwinkel
178 º (H)/178 º (V)
Tuner/Empfang/Übertragung
Digitales Fernsehen
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (bis zu 1.080 p60)
Videowiedergabe
NTSC
PAL
Analoges Fernsehen
PAL
IP Playback
Multicast
Unicast
Android TV
Betriebssystem
Android™ 5.1 (Lollipop)
Speicherkapazität (Flash)
8 GB
Eigenschaften
Benutzerfreundlichkeit
Bildeinstellung
Toneinstellung
Digitale Dienste
8d EPG
Now&Next
MHEG
Videotext
HbbTV
Untertitel
Lokale Steuerung
Joystick
Funktionen für Hotels
Hotelmodus
Sperrung der Joystick-Steuerung
Menüsperre
Installationsmenüsperre
Lautstärkebegrenzung
Gefängnismodus
Hochsicherheitsmodus
TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
Timer
Sleep-Timer
Weckfunktion
Sender zum Wecken
Wecktöne
Einschaltsteuerung
Sender
Funktion
Bildformat
Volumen
Bildeinstellung
Diebstahlsicherung
Diebstahlsicherung für die Batterien
Kensington-Sicherung
Leistungsregelung
Automatisches Einschalten
Grün/Schnelle Inbetriebnahme
WoLAN
WoWLAN
Apps
AppControl
Cloud-basierte Apps
Android-Apps
Philips TV Remote App
Ihre Marke
SmartInfo
Willkommenslogo
Anpassbares Armaturenbrett (HTML)
IPTV-System
Benutzerdefinierte Apps
Name des Standorts (Geonames-ID)
Uhr
Uhr im Standbymodus
Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste
Bildschirmuhr
Optionale externe Uhr
SmartInfo
HTML5-Browser
Interaktive Vorlagen
Klonen und Firmware-Aktualisierung
Instant Initial Cloning
Über USB/RF/IP
CMND & Control
Offline-Sender-Editor
Offline-Einstellungs-Editor
Fernseherstatus in Echtzeit (IP)
Fernsteuerung über IP/RF
CMND & Create
Fernseher-Gruppenverwaltung
Steuerung
Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
Serial Xpress Protocol
JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
Integrierte Services
5-Tage-Wettervorhersage
Interaktive DRM
VSecure
Gleichmäßige Wiedergabe mit PlayReady
SecureMedia
Einnahmequellen
MyChoice
Sprachen
Gast-Sprachsteuerung
Fernbedienung
Für Kabelbinder
Akkustatusanzeige
Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
Programme
Kombinierte Liste
Themenlisten
Funktionen für Krankenhäuser
Steuerung
Multi-Remote Control
Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen
Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
Komfort
Kopfhörerausgang
Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
Sicherheit
Doppelte Isolierung (Klasse II)
Schwer entflammbar
Multimedia
Unterstützte Video-Wiedergabe
Formate: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Dateien: AVI, MKV
Unterstützte Musikformate
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 bis v9.2)
WMA-PRO (v9 und v10)
Unterstützte Untertitelformate
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Videoauflösung bei USB
Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Multimedia-Anschlüsse
USB
LAN
Audio
Soundausgabeleistung
16 (2 x 8)
W
Lautsprecheranschluss für Badezimmer
1,5 W Mono 8 Ohm
Lautsprecher
2.0
Nach unten gerichtet
Audiofunktionen
AVL
Incredible Surround
Dynamischer Bass
Dolby MS10
Leistung
Netzstrom
220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C
Standby-Stromverbrauch
0,4 W
Energieeffizienzklasse
A+
Stromversorgung mit EU-Energie-Label
43
W
Energiesparfunktionen
Eco-Modus
Jährlicher Energieverbrauch
62
kWh
Zubehör
Inklusive
Drehbarer Tischfuß
2 x AAA-Batterien
Garantiekarte
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
Netzkabel
Fernbedienung 22AV1505B/12
Optional
Externe Uhr 22AV1120C/00
Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12