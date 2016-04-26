AppControl zum Hinzuzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand

AppControl stellt sicher, dass Ihre Fernseher über genau die von Ihnen gewünschten Apps verfügen. Machen Sie den Aufenthalt für Ihre Gäste zu einem ganz persönlichen Erlebnis, indem Sie ganz bequem Apps hinzufügen, löschen und sortieren sowie Apps für bestimmte Zimmer konfigurieren – und das alles von einem zentralen Ort aus, ohne das Zimmer betreten zu müssen. Laden Sie Ihre benutzerdefinierte App auf unseren privaten, Cloud-basierten Server, und profitieren Sie dadurch von einer einfachen Handhabung und Sicherheit. Und keine Sorge – nur Sie können darauf zugreifen.