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  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    50BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    Die Philips Signage 2000 Series konzentriert sich auf das Wesentliche – ein stilvolles 16/7-Display für einfache Integrationen ohne unnötige Extras. Mit Android 14, UHD und 400 cd/m2 Helligkeit.

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Philips Signage 2000 Series

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    Philips Signage 2000 Series

    Klares Design – einfache Digital-Signage-Lösung

    • 126 cm (50")
    • Unterstützt von Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7-Betrieb: Ihre Inhalte genau dann, wenn Sie sie brauchen

    Mit 400 cd/m² Helligkeit ist die UHD Philips Signage 2000 Serie für den 16/7-Betrieb ausgelegt – ideal für Unternehmen, die von morgens bis abends sichtbar sein möchten.

    Professionelles Android 14-System-on-Chip-System.

    Dank Android 14 beruht das Philips Signage 5050 Display auf einer professionellen Plattform mit integrierter zuverlässiger Konnektivität und Sicherheit. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.

    Optionale kabellose Bildschirmfreigabe mit Philips ScreenShare.

    Erweitern Sie Ihr Display zukunftssicher mit unserem modularen Ansatz. Mit dem optionalen CRD22-Modul und Philips ScreenShare können Sie WLAN und Bluetooth hinzufügen. Gleichzeitig stehen Wiederverwendbarkeit, Recycling und Nachhaltigkeit mit einem reduzierter WEEE-Entsorgungsaufwand von Altgeräten im Fokus.

    FailOver: grundlegende zuverlässige Wiedergabe für Inhalte im Dauerbetrieb

    FailOver-Basisfunktionen über 5-V-Hotplug-Erkennung: Für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen können Sie eine sekundäre Inhaltsquelle einrichten, die im Falle eines Ausfalls des primären Signals automatisch übernimmt – für eine unterbrechungsfreie Wiedergabe.

    Philips Wave für die Geräteverwaltung per Fernzugriff.

    Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips Signage 2000 EcoDesign Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit und Energie und schonen die Umwelt.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      125.7  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      49.5  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      3840 x 2160
      Pixelgröße
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimale Auflösung
      3.840 x 2.160 bei 60 Hz
      Helligkeit
      400  cd/m²
      Display-Farben
      1,07 Milliarden
      Kontrastverhältnis (Standard)
      4.000:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      9,5  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Panel-Technologie
      VA
      Betriebssystem
      Android 14
      Glanzschleier
      1 %

    • Konnektivität

      Video-Eingang
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Weitere Anschlüsse
      USB 3.0 (x2)
      Video Output (Video-Ausgang)
      N/A
      Externe Steuerung
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Line-Ausgang
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Komfort

      Positionierung
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Geteilte Matrix
      Bis zu 3 x 3
      Tastatursteuerung
      • Lockable
      • Hidden
      Fernbedienungssignal
      Lockable
      Signaldurchschleifung
      IR Loopthrough
      Energiesparfunktionen
      ECO mode
      Über das Netzwerk steuerbar
      RJ45

    • Leistung

      Netzstrom
      100 bis 240 V~, 50/60 Hz
      Verbrauch (normal)
      97  W
      Standby-Stromverbrauch
      <0,5 W
      Energieeffizienzklasse
      G

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Videoformate
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      1128,4  mm
      Produktgewicht
      14,25  kg
      Gerätehöhe
      649,0  mm
      Gerätetiefe
      63,5  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      44,43  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      25.55  Zoll
      Wandhalterung
      400 x 400 mm, M6
      Gerätetiefe (Zoll)
      2.50  Zoll
      Rahmenbreite
      14,9 mm (einheitlicher Rahmen)
      Gerätegewicht (lb)
      31,42  lb

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  Stunde(n)
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C
      Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
      10 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB-Bildwiedergabe
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interner Player

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Speicher
      3GB RAM
      Aufbewahrung
      16GB

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Optionales Zubehör
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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