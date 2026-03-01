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Philips Signage 2000 Series
Die Philips Signage 2000 Series konzentriert sich auf das Wesentliche – ein stilvolles 16/7-Display für einfache Integrationen ohne unnötige Extras. Mit Android 14, UHD und 400 cd/m2 Helligkeit.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Philips Signage 2000 Series
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Mit 400 cd/m² Helligkeit ist die UHD Philips Signage 2000 Serie für den 16/7-Betrieb ausgelegt – ideal für Unternehmen, die von morgens bis abends sichtbar sein möchten.
Dank Android 14 beruht das Philips Signage 5050 Display auf einer professionellen Plattform mit integrierter zuverlässiger Konnektivität und Sicherheit. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.
Erweitern Sie Ihr Display zukunftssicher mit unserem modularen Ansatz. Mit dem optionalen CRD22-Modul und Philips ScreenShare können Sie WLAN und Bluetooth hinzufügen. Gleichzeitig stehen Wiederverwendbarkeit, Recycling und Nachhaltigkeit mit einem reduzierter WEEE-Entsorgungsaufwand von Altgeräten im Fokus.
FailOver-Basisfunktionen über 5-V-Hotplug-Erkennung: Für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen können Sie eine sekundäre Inhaltsquelle einrichten, die im Falle eines Ausfalls des primären Signals automatisch übernimmt – für eine unterbrechungsfreie Wiedergabe.
Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips Signage 2000 EcoDesign Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit und Energie und schonen die Umwelt.
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Konnektivität
Komfort
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Interner Player
Zubehör
Sonstiges
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