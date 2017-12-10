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    Signage Solutions H-Line-Monitor

    55BDL3002H/00

    Bewertung insgesamt / 5
    • Bewertungen Bewertungen

    Erregen Sie Aufsehen

    Mit dem Philips H-Line Professional Full HD-Display mit hoher Helligkeit sorgen Sie Tag und Nacht für Aufmerksamkeit. Erstaunliche Klarheit und Kontraste machen es zur perfekten Lösung für Schaufenster und helle Umgebungen. Von Museen bis zum Einzelhandel.

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    Signage Solutions H-Line-Monitor

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    Signage Solutions

    H-Line-Monitor

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    Erregen Sie Aufsehen

    24-Stunden-Display mit hoher Helligkeit.

    • 139 cm (55")
    • 2.500 cd/m²
    • Full HD
    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

    FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

    FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

    Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

    OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

    OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

    Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

    Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen

    Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).

    Remote-Systemverwaltung über CMND

    Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Philips Professional Display Netzwerk. Mit CMND können Sie alles über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verwalten, aktualisieren, warten und wiedergeben. Von der Installation zur täglichen Bedienung.

    Hohe Helligkeit (2500 cd/m2). Für die Anwendung im geschützten Außenbereich geeignet.

    Sorgen Sie für den großen Auftritt an hellen Standorten oder im geschützten Außenbereich. Dieses Display mit der extrem hohen Helligkeit von 2.500 cd/m² ist perfekt dafür geeignet, die Aufmerksamkeit in großen, stark frequentierten Gebieten mit hellem Umgebungslicht auf sich zu ziehen.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      139.7  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      55  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      1.920 x 1.080p
      Pixelgröße
      0,63 x 0,63 mm
      Optimale Auflösung
      1.920 x 1.080 bei 60 Hz
      Helligkeit
      2.500  cd/m²
      Display-Farben
      16,7 M (8 Bit)
      Kontrastverhältnis (Standard)
      5000:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      6  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
      • 3D-Kammfilter
      • 3D MA Deinterlacing
      • Dynamische Kontrastoptimierung
      • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
      • Progressive Scan
      Panel-Technologie
      SVA

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      3,5-mm-Buchse
      Video-Eingang
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Component (BNC)
      • Composite (BNC)
      • HDMI (2 x)
      Audio-Eing.
      • 3,5-mm-Buchse
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      Weitere Anschlüsse
      • AC-Anschluss
      • OPS
      • USB
      Video Output (Video-Ausgang)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Externe Steuerung
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • RJ45
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

    • Komfort

      Positionierung
      • Querformat
      • Hochformat
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift, geringe Helligkeit
      Tastatursteuerung
      • Ausgeblendet
      • Sperrbar
      Fernbedienungssignal
      Sperrbar
      Signaldurchschleifung
      • RS232
      • IR-Durchschleifbetrieb
      Einfache Installation
      • Intelligente Befestigungsmöglichkeit
      • Rahmenausrichtungsset
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Weiterer Komfort
      Tragegriff
      Bildleistung
      Erweiterte Farbsteuerung
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RS232
      • HDMI (Ein Kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W RMS

    • Leistung

      Netzstrom
      100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
      Verbrauch (normal)
      368  W
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5W

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 1.024 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 1.024, 60 Hz
      • 1.280 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 800, 60 Hz
      • 1.360 x 768, 60 Hz
      • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      • 1.920 x 1.200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400 bei 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformate
      • 1.080i bei 25/30 Hz
      • 1.080p bei 50/60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      1242,2  mm
      Produktgewicht
      35,8  kg
      Gerätehöhe
      713  mm
      Gerätetiefe
      137,9  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      48,9  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      28.1  Zoll
      Wandhalterung
      400 x 400 mm, M6
      Gerätetiefe (Zoll)
      5,43  Zoll
      Rahmenbreite
      15,6 mm
      Gerätegewicht (lb)
      78,94  lb
      Intelligente Befestigungsmöglichkeit – Breite
      100  mm
      Intelligente Befestigungsmöglichkeit – Höhe
      200  mm

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 bis 80 (Betrieb), 5 bis 95 % (außer Betrieb)  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Netzkabel
      • Batterien für Fernbedienung
      • Kurzanleitung
      • Fernbedienung
      • Platten zur Rahmenausrichtung
      • RS232-Kabel
      Mitgeliefertes Zubehör
      RS232 Daisy-Chain-Kabel
      Optionales Zubehör
      • IR-Licht-Bewegungssensor (CRD41)
      • Standfuß

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Polnisch
      • Russisch
      • Spanisch
      • Türkisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      • Arabisch
      • Japanisch
      • Portugiesisch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC Klasse B
      • UL/cUL

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Netzkabel
    • Batterien für Fernbedienung
    • Kurzanleitung
    • Fernbedienung
    • Platten zur Rahmenausrichtung
    • RS232-Kabel
    • Optionales Zubehör: IR-Licht-Bewegungssensor (CRD41)
    • Optionales Zubehör: Standfuß
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