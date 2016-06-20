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    Signage Solutions D-Line-Monitor

    65BDL4050D/00

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    Mit dem leistungsstarken professionellen D-Line FHD-Display wird alles klar. Diese reaktionsschnelle Lösung bietet brillante Bildqualität, einfache Steuerung und zuverlässige Konnektivität. Selbst in schwer zu vernetzenden Bereichen.

    Signage Solutions D-Line-Monitor

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    D-Line-Monitor

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    Intelligentes, leistungsstarkes 24-Stunden-Display.

    • 164 cm (65")
    • Powered by Android
    • 450 cd/m²
    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

    FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

    FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

    Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

    Integrierter HTML5-Browser. Online-Inhalte wiedergeben und kontrollieren

    Integrierter HTML5-Browser. Online-Inhalte wiedergeben und kontrollieren

    Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps

    Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.

    CMND & Deploy. Apps per Fernzugriff installieren und starten

    Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.

    Integrierter mPCIe-Steckplatz für optionales 4G-/LTE-Modul

    Verbinden Sie 4G/LTE-Module ganz einfach mit Ihrem professionellen Monitor von Philips. Der integrierte mPCIe-Steckplatz ermöglicht es Ihrem Display mit anderen Geräten zu kommunizieren, die denselben kabellosen Anschluss haben. Bei der Installation von Bildschirmen an Standorten wie Banken oder Regierungsgebäuden, wo Sie nicht auf das lokale Netzwerk zugreifen können, ist dieses Merkmal unverzichtbar.

    Belegte Wiedergabe für Android-Inhalte. So wissen Sie, was gespielt wird

    Stellen Sie sicher, dass Ihr Android-betriebener professioneller Monitor von Philips die richtigen Inhalte wiedergibt, auch wenn Sie gerade nicht da sind. Wenn Sie Inhalte über den integrierten Media Player abspielen, können Sie Ihren Bildschirm so einstellen, dass er regelmäßig Bildschirmfotos aufnimmt. Diese werden im internen Speicher des Bildschirms gespeichert und Sie können sie auch per E-Mail empfangen.

    Interner Speicher. Inhalt zur sofortigen Wiedergabe hochladen

    Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      166.37  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      65.5  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      1.920 x 1.080p
      Pixelgröße
      0,744 x 0,744 mm
      Optimale Auflösung
      1.920 x 1.080 bei 60 Hz
      Helligkeit
      450  cd/m²
      Display-Farben
      16,7 Millionen
      Kontrastverhältnis (Standard)
      1.100:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      12  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
      • 3D-Kammfilter
      • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
      • 3D MA Deinterlacing
      • Dynamische Kontrastoptimierung
      • Progressive Scan
      Betriebssystem
      Android 4.4.4

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      • Ext. Lautsprechersteuerung (Audio-Ausgang)
      Video-Eingang
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (2 x)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (über DVI)
      Audio-Eing.
      • 3,5-mm-Buchse
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      Weitere Anschlüsse
      • mPCIe
      • MicroSD
      • Micro USB
      • USB-Ausgang (5 V, 2 A)
      Video Output (Video-Ausgang)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (über DVI-D)
      Externe Steuerung
      • RJ45
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

    • Komfort

      Positionierung
      • Querformat (24/7)
      • Hochformat (24/7)
      Picture in Picture
      PIP
      Geteilte Matrix
      Bis zu 15 x 15
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift, geringe Helligkeit
      Tastatursteuerung
      • Ausgeblendet
      • Sperrbar
      Signaldurchschleifung
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR-Durchschleifbetrieb
      • DisplayPort
      Einfache Installation
      Intelligente Befestigungsmöglichkeit
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RJ45
      • RS232
      • Ein Kabel (HDMI-CEC)
      • HDMI (Ein Kabel)

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W RMS

    • Leistung

      Verbrauch (EPA 6.0)
      99  W
      Netzstrom
      100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
      Verbrauch (normal)
      103  W
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,4 W

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      • 1.440 x 900, 60 Hz
      • 1.366 x 768, 60 Hz
      • 1.360 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 800, 60 Hz
      • 1.280 x 768, 60 Hz
      • 1.024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformate
      • 1.080p bei 50/60 Hz
      • 1.080i, 50, 60 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Abmessungen

      Intelligente Befestigungsmöglichkeit
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Gerätebreite
      1452,0  mm
      Produktgewicht
      29,8  kg
      Gerätehöhe
      833,1  mm
      Gerätetiefe
      63,5  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      57,17  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      32.80  Zoll
      Wandhalterung
      400 x 400, M6
      Gerätetiefe (Zoll)
      2,50  Zoll
      Rahmenbreite
      9,5 (oben, links, rechts), 15,6 (unten)
      Gerätegewicht (lb)
      65,7  lb

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • M4A
      • MP3
      • WAV
      • WMA
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • MP4

    • Interner Player

      CPU
      Quad Core Cortex A9, 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core, 533 MHz
      Speicher
      2 GB DDR3
      Aufbewahrung
      16 GB EMMC

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Kurzanleitung
      • RS232-Kabel
      • Netzkabel
      Optionales Zubehör
      Farbkalibrierungsset (CCK4602)
      Stativ
      Universalstandfuß (L)(BM05922) (optional)

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Spanisch
      • Polnisch
      • Türkisch
      • Russisch
      • Italienisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      • Arabisch
      • Japanisch
      • Dänisch
      • Niederländisch
      • Suomi
      • Norwegisch
      • Portugiesisch
      • Schwedisch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC Klasse B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Fernbedienung
    • Batterien für Fernbedienung
    • Kurzanleitung
    • RS232-Kabel
    • Netzkabel
    • Optionales Zubehör: Farbkalibrierungsset (CCK4602)
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