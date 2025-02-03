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Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer
Der Philips D-Line wurde konzipiert, um Ihr Zielpublikum zu überzeugen und Verbraucher zu begeistern. Dieses vielseitige Display eignet sich für Effekte in jeder Umgebun und wird von Android unterstütz für eine einfache Software-Integration.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
D-Line-Monitor
Gesamtzeit
recurring payment
Speichern Sie Inhalte mit dem internen Speicher, und geben Sie diese wieder. Laden Sie Ihre Medien in das Display hoch, und geben Sie Inhalte sofort wieder. Zusammen mit dem internen Browser dient der interne Speicher als Zwischenspeicher beim Streamen von Online-Inhalten. Für den Fall, dass die Netzwerkverbindung ausfällt, gibt der interne Speicher Inhalte weiterhin wieder, indem er eine zwischengespeicherte Version des Inhalts wiedergibt und so dafür sorgt, dass Ihre Medien verfügbar bleiben, auch wenn das Netzwerk ausfällt.
Die ADS-Weitwinkeltechnologie ermöglicht eine Ansicht aus jedem Blickwinkel. Advanced Super Dimension Switch sorgt für eine schnellere Bildverarbeitung auf dem Display für fließende Übergänge von Inhalten, bemerkenswerte Bildgenauigkeit und erstklassige Farbwiedergabe bei einem Blickwinkel von 180 Grad.
Wählen Sie unser optionales 4G/LTE-Modul für höhere Bandbreite und schnellere Download-Geschwindigkeiten, die Ihnen eine zuverlässige Backup-Verbindung bieten, wenn Sie rund um die Uhr arbeiten müssen oder wenn keine lokalen Netzwerkverbindungen verfügbar sind.
FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die bei Ausfall des Media Players automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.
Erweitern Sie Ihr Display zukunftstauglich mit unserem modularen Ansatz. Dies ermöglicht eine längere Produktlebensdauer mit leicht abnehmbaren und austauschbaren Komponenten und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit mit weniger entsorgungspflichtigen Teilen gemäß WEEE.
Mit Android 11 und integriertem WLAN ist das Philips D-Line Display ultimativ vernetzt und äußerst sicher. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.
Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit unserem integrierten HTML5-Browser auf Chromium-Basis. Gestalten Sie Ihre Inhalte online und verbinden Sie ein einzelnes Display oder Ihr gesamtes Netzwerk entweder im Hoch- oder Querformat in 4K-UHD-Auflösung. Verbinden Sie sich einfach über WLAN oder mit einem RJ45-Kabel mit dem Internet.
Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips D-Line Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.
Bild/Anzeige
Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Interner Player
Zubehör
Sonstiges
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