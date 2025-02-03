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  • Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer

    Signage Solutions D-Line-Monitor

    65BDL4650D/00

    Bewertung insgesamt / 5
    • Bewertungen Bewertungen

    Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer

    Der Philips D-Line wurde konzipiert, um Ihr Zielpublikum zu überzeugen und Verbraucher zu begeistern. Dieses vielseitige Display eignet sich für Effekte in jeder Umgebun und wird von Android unterstütz für eine einfache Software-Integration.

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    Signage Solutions D-Line-Monitor

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    Signage Solutions

    D-Line-Monitor

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    Intelligentes und modulares Design für noch längere Lebensdauer

    Powered by Android

    • 164 cm (65")
    • Powered by Android
    • 500 cd/m²
    Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

    Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

    Speichern Sie Inhalte mit dem internen Speicher, und geben Sie diese wieder. Laden Sie Ihre Medien in das Display hoch, und geben Sie Inhalte sofort wieder. Zusammen mit dem internen Browser dient der interne Speicher als Zwischenspeicher beim Streamen von Online-Inhalten. Für den Fall, dass die Netzwerkverbindung ausfällt, gibt der interne Speicher Inhalte weiterhin wieder, indem er eine zwischengespeicherte Version des Inhalts wiedergibt und so dafür sorgt, dass Ihre Medien verfügbar bleiben, auch wenn das Netzwerk ausfällt.

    ADS Weitwinkel-Bildschirm

    Die ADS-Weitwinkeltechnologie ermöglicht eine Ansicht aus jedem Blickwinkel. Advanced Super Dimension Switch sorgt für eine schnellere Bildverarbeitung auf dem Display für fließende Übergänge von Inhalten, bemerkenswerte Bildgenauigkeit und erstklassige Farbwiedergabe bei einem Blickwinkel von 180 Grad.

    Optionales 4G/LTE-Modul für zuverlässige Verbindung

    Wählen Sie unser optionales 4G/LTE-Modul für höhere Bandbreite und schnellere Download-Geschwindigkeiten, die Ihnen eine zuverlässige Backup-Verbindung bieten, wenn Sie rund um die Uhr arbeiten müssen oder wenn keine lokalen Netzwerkverbindungen verfügbar sind.

    FailOver. Damit nie ein leerer Bildschirm angezeigt wird

    FailOver ist für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung und eine revolutionäre Technologie, die bei Ausfall des Media Players automatisch gesicherte Inhalte auf dem Display wiedergibt. Wählen Sie einfach eine primäre Eingangsverbindung und eine FailOver-Verbindung aus und Sie können direkt Inhalte schützen.

    Modularität – längere Produktlebensdauer

    Erweitern Sie Ihr Display zukunftstauglich mit unserem modularen Ansatz. Dies ermöglicht eine längere Produktlebensdauer mit leicht abnehmbaren und austauschbaren Komponenten und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit mit weniger entsorgungspflichtigen Teilen gemäß WEEE.

    Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps

    Mit Android 11 und integriertem WLAN ist das Philips D-Line Display ultimativ vernetzt und äußerst sicher. Optimiert für native Android-Apps und mit der Möglichkeit, Web-Apps und Software direkt auf dem Display zu installieren, entfällt die Notwendigkeit eines externen Mediaplayers.

    Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud

    Verbinden und steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit unserem integrierten HTML5-Browser auf Chromium-Basis. Gestalten Sie Ihre Inhalte online und verbinden Sie ein einzelnes Display oder Ihr gesamtes Netzwerk entweder im Hoch- oder Querformat in 4K-UHD-Auflösung. Verbinden Sie sich einfach über WLAN oder mit einem RJ45-Kabel mit dem Internet.

    Revolutionäre Ergebnisse mit Wave

    Entfesseln Sie die Leistung, Vielseitigkeit und Intelligenz Ihrer Philips D-Line Displays per Fernzugriff mit Wave. Mit dieser revolutionären Cloud-Plattform haben Sie die volle Kontrolle. Wave ist einfach zu installieren und einzurichten und ermöglicht das Überwachen und Steuern von Displays, das Aktualisieren der Firmware, das Verwalten von Wiedergabelisten sowie das Einstellen von Zeitplänen. Sie sparen Zeit, Energie und schonen die Umwelt.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      163.8  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      64.5  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      3.840 x 2.160
      Pixelgröße
      0,372 x 0,3 72 mm
      Optimale Auflösung
      3.840 x 2.160 bei 60 Hz
      Helligkeit
      500  cd/m²
      Display-Farben
      1,07 Milliarden
      Kontrastverhältnis (Standard)
      1200:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      8  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
      • Dynamische Kontrastoptimierung
      • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
      • Progressive Scan
      Panel-Technologie
      ADS
      Betriebssystem
      Android 11
      Glanzschleier
      25 %

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      3,5-mm-Buchse
      Video-Eingang
      • 1 x DVI-I
      • 1 x DisplayPort-1.4-Ausgang
      • 2 x HDMI 2.0
      • 2 x USB 3.0
      • VGA (über DVI)
      Audio-Eing.
      3,5-mm-Buchse
      Weitere Anschlüsse
      • 4G/LTE Antennenanschlüsse
      • 1 x Micro-USB (OTG)
      • 1 x USB 2.0
      Video Output (Video-Ausgang)
      1 x DisplayPort-1.4-Ausgang
      Externe Steuerung
      • RJ45
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse
      WLAN
      WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (Slide-in-Modul)

    • Komfort

      Positionierung
      • Querformat (24/7)
      • Hochformat (24/7)
      Geteilte Matrix
      Bis zu 10 x 15
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift
      Tastatursteuerung
      • Ausgeblendet
      • Sperrbar
      Signaldurchschleifung
      • IR-Durchschleifbetrieb
      • DisplayPort
      • RS232
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RS232
      • Externer 4G-mPCIe-Steckplatz
      • RJ45
      • WLAN
      WLAN-Protokoll
      a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W RMS

    • Leistung

      Netzstrom
      100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
      Verbrauch (normal)
      155  W
      Standby-Stromverbrauch
      <0,5 W
      Energieeffizienzklasse
      G

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      • 1.680 x 1.050, 60 Hz
      • 1.600 x 900, 60 Hz
      • 1.024 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 1.024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1.440 x 900, 60 Hz
      • 3.840 x 2.160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Videoformate
      • 1.080i, 50, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1.080p bei 50/60 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz
      • 2.160 p, 60 Hz

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      1462,3  mm
      Produktgewicht
      28,1  kg
      Gerätehöhe
      837,3  mm
      Gerätetiefe
      89,9 (Tiefe bei Griff)/68,9 (Tiefe bei Wandhalterung)  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      57,57  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      32.96  Zoll
      Wandhalterung
      400 mm (H) x 400 mm (V), M8
      Gerätetiefe (Zoll)
      3,54 (Tiefe bei Griff)/2,71 (Tiefe bei Wandhalterung)  Zoll
      Rahmenbreite
      14,9 mm (einheitlicher Rahmen)
      Gerätegewicht (lb)
      61,95  lb

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C
      Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
      20 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
      Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]
      5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interner Player

      CPU
      2 x A72 + 4 x A53
      GPU
      ARM Mali-T860 MP4
      Speicher
      4GB RAM
      Aufbewahrung
      32 GB eMMC

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • RS232 Daisy-Chain-Kabel
      • Philips Logo (1 x)
      • Abdeckung für AC-Schalter
      • 1 x USB-Abdeckung
      • Schrauben
      • Netzkabel
      • 1 x IR-Sensorkabel (1,8 m)
      • Kurzanleitung
      • Fernbedienung und AAA-Batterien
      • RS232-Kabel
      • WLAN-Modul
      • 3 x Kabelklemmen

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Spanisch
      • Polnisch
      • Türkisch
      • Russisch
      • Italienisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      • Arabisch
      • Japanisch
      • Dänisch
      • Niederländisch
      • Finnisch
      • Norwegisch
      • Portugiesisch
      • Schwedisch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CB
      • CE
      • FCC, Class A
      • RoHS
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • UL

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