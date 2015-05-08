Weitere enthaltene Artikel
- Netzkabel
- RS232-Kabel
- VGA-Kabel
- Fernbedienung
- Batterien für Fernbedienung
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Kurzanleitung
BDL3230QL/00
Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung
Zeigen Sie erstaunlich klare Bilder auf umweltfreundliche Weise. Dieser leistungsstarke und verlässliche Monitor mit geringem Energieverbrauch eignet sich perfekt für Projekte, bei denen Sie keine Kompromisse eingehen können.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Q-Line-Monitor
Gesamtzeit
recurring payment
Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.
Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management-System, das ausschließlich mit Philips Signage Solutions-Displays für die Verwaltung Ihrer digitalen Signage-Inhalte funktioniert. Mit SmartCMS können Sie Ihre eigenen Inhalte 24 Stunden lang täglich erstellen und planen. Erstellen Sie einfach Ihr Netzwerk, designen Sie Ihre Inhalte, planen Ihre Wiedergabeliste, und Sie sind bereit für die Wiedergabe!
Verbinden und Steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Designen Sie Ihre Signage-Inhalte online, und verbinden Sie sie mit einem Display oder mit Ihrem kompletten Netzwerk. Schließen Sie einfach ein RJ45-Internetkabel für eine Netzwerkverbindung an, verbinden Sie das Display mit der zugehörigen URL-Adresse und Sie sind bereit für die Wiedergabe Ihrer Cloud-basierten Inhalte.
Speichern Sie Inhalte mit dem internen Speicher, und geben Sie diese wieder. Laden Sie Ihre Medien in das Display hoch, und geben Sie Inhalte sofort wieder. Zusammen mit dem internen Browser dient der interne Speicher als Zwischenspeicher beim Streamen von Online-Inhalten. Für den Fall, dass die Netzwerkverbindung ausfällt, gibt der interne Speicher Inhalte weiterhin wieder, indem er eine zwischengespeicherte Version des Inhalts wiedergibt und so dafür sorgt, dass Ihre Medien verfügbar bleiben, auch wenn das Netzwerk ausfällt.
Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.
Die D-Anzeige hilft Ihnen bei der Prüfung und Diagnose klinischer Bilder mittels einer konsistenten und präzisen Anzeigeleistung. Um eine zuverlässige klinische Interpretation zu erhalten, sind unsere professionellen Displays werksseitig kalibriert und bieten so eine optimierte standardmäßige Anzeigeleistung für Graustufen. Mit der D-Anzeige überzeugen Sie in jedem Bereich der Patientenbetreuung.
Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale Displays liefern zwar Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistischen Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Bild/Anzeige
Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Zubehör
Sonstiges
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