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    Signage Solutions Q-Line-Monitor

    BDL3230QL/00

    Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung

    Zeigen Sie erstaunlich klare Bilder auf umweltfreundliche Weise. Dieser leistungsstarke und verlässliche Monitor mit geringem Energieverbrauch eignet sich perfekt für Projekte, bei denen Sie keine Kompromisse eingehen können.

    Signage Solutions Q-Line-Monitor

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Q-Line-Monitor

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    Intensivieren Sie Ihre Signage-Erfahrung

    mit unvergleichlicher intelligenter Leistung

    • 80 cm (32")
    • Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
    • Full HD
    Verwalten und Steuern Ihres Netzwerks per Fernzugriff über SmartControl

    Verwalten und Steuern Ihres Netzwerks per Fernzugriff über SmartControl

    Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.

    Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management mit SmartCMS

    Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management mit SmartCMS

    Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management-System, das ausschließlich mit Philips Signage Solutions-Displays für die Verwaltung Ihrer digitalen Signage-Inhalte funktioniert. Mit SmartCMS können Sie Ihre eigenen Inhalte 24 Stunden lang täglich erstellen und planen. Erstellen Sie einfach Ihr Netzwerk, designen Sie Ihre Inhalte, planen Ihre Wiedergabeliste, und Sie sind bereit für die Wiedergabe!

    Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud mit HTML5

    Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud mit HTML5

    Verbinden und Steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Designen Sie Ihre Signage-Inhalte online, und verbinden Sie sie mit einem Display oder mit Ihrem kompletten Netzwerk. Schließen Sie einfach ein RJ45-Internetkabel für eine Netzwerkverbindung an, verbinden Sie das Display mit der zugehörigen URL-Adresse und Sie sind bereit für die Wiedergabe Ihrer Cloud-basierten Inhalte.

    Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

    Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher

    Speichern Sie Inhalte mit dem internen Speicher, und geben Sie diese wieder. Laden Sie Ihre Medien in das Display hoch, und geben Sie Inhalte sofort wieder. Zusammen mit dem internen Browser dient der interne Speicher als Zwischenspeicher beim Streamen von Online-Inhalten. Für den Fall, dass die Netzwerkverbindung ausfällt, gibt der interne Speicher Inhalte weiterhin wieder, indem er eine zwischengespeicherte Version des Inhalts wiedergibt und so dafür sorgt, dass Ihre Medien verfügbar bleiben, auch wenn das Netzwerk ausfällt.

    Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

    Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

    Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.

    Konsistente Anzeige klinischer Bilder mit D-Anzeige

    Konsistente Anzeige klinischer Bilder mit D-Anzeige

    Die D-Anzeige hilft Ihnen bei der Prüfung und Diagnose klinischer Bilder mittels einer konsistenten und präzisen Anzeigeleistung. Um eine zuverlässige klinische Interpretation zu erhalten, sind unsere professionellen Displays werksseitig kalibriert und bieten so eine optimierte standardmäßige Anzeigeleistung für Graustufen. Mit der D-Anzeige überzeugen Sie in jedem Bereich der Patientenbetreuung.

    SmartPower zur Energieeinsparung

    SmartPower zur Energieeinsparung

    Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

    Full HD-LED für brillante Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

    Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale Displays liefern zwar Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistischen Farben für ein lebensechtes Bild vor.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      80  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      31.5  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      1.920 x 1.080p
      Pixelgröße
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimale Auflösung
      1.920 x 1.080 bei 60 Hz
      Helligkeit
      350  cd/m²
      Display-Farben
      16,7 Millionen
      Kontrastverhältnis (Standard)
      1.400:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      8  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      DICOM
      Klinische D-Anzeige

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      Audio Links/Rechts (Cinch)
      Video-Eingang
      • DVI-D
      • HDMI
      • Component (Chinch)
      • Composite (Chinch)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Audio-Eing.
      • 3,5-mm-Buchse
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      Weitere Anschlüsse
      USB
      Externe Steuerung
      • RJ45
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

    • Komfort

      Geteilte Matrix
      Bis zu 15 x 15
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift
      Tastatursteuerung
      • Sperrbar
      • Ausgeblendet
      Signaldurchschleifung
      • RS232
      • IR-Durchschleifbetrieb
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RS232
      • RJ45
      • Ein Kabel (HDMI-CEC)
      Speicher
      • Zugriff auf internen Speicher
      • 8 GB eMMC
      Start
      • Einschaltverzögerung
      • Einschaltstatus
      • Wake-up-On-LAN
      Startfenster
      Philips Logo aktivieren/deaktivieren

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W RMS

    • Leistung

      Netzstrom
      AC: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
      Verbrauch (normal)
      57  W
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5 W

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1.024 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 800, 60 Hz
      • 1.360 x 768, 60 Hz
      • 1.366 x 768, 60 Hz
      • 1.440 x 900, 60 Hz
      • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      • 1.920 x 1.200, 60 Hz
      Videoformate
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz
      • 1.080i, 50, 60 Hz
      • 1.080p bei 50/60 Hz

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      726,5  mm
      Produktgewicht
      5,20  kg
      Gerätehöhe
      425,4  mm
      Gerätetiefe
      63,6  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      28,6  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      16.75  Zoll
      Wandhalterung
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Gerätetiefe (Zoll)
      2,5  Zoll
      Rahmenbreite
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Gerätegewicht (lb)
      14,74  lb

    • Betriebsbedingungen

      Temperaturbereich (in Betrieb)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Netzkabel
      • RS232-Kabel
      • VGA-Kabel
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Kurzanleitung

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Polnisch
      • Türkisch
      • Russisch
      • Chinesisch
      • Spanisch
      • Chinesisch (traditionell)
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Netzkabel
    • RS232-Kabel
    • VGA-Kabel
    • Fernbedienung
    • Batterien für Fernbedienung
    • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
    • Kurzanleitung
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