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    Signage Solutions Videowandmonitor

    BDL4988XC/00

    Bewertung insgesamt / 5
    • Bewertungen Bewertungen

    Aufs Ganze gehen

    Beeindrucken Sie mit einem professionellen X-Line Videowand-Display. Scharfer Kontrast und schlanke Rahmen ermöglichen klare, nahtlose Bilder – vom Flughafenbetrieb bis hin zur eigenen Konferenz.

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    Signage Solutions Videowandmonitor

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Videowandmonitor

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    Aufs Ganze gehen

    Vielseitiges Videowand-Display

    • 123 cm (49")
    • Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
    • Full HD
    • 450 cd/m²
    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

    OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

    OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung

    Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

    FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

    FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden

    Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

    Ultraschmaler Rahmen (3,5 mm). Für nahtlose Bilder.

    Ultraschmaler Rahmen (3,5 mm). Für nahtlose Bilder.

    Geteilter Modus. Erstellen Sie geteilte 4K-Videowände in jeder Größe.

    Schließen Sie zwei oder mehr professionelle Philips Monitore an, um eine geteilte Videowand zu erstellen – ohne externe Geräte. Ein einzelner Player kümmert sich um die Inhalte, egal ob Sie vier Bildschirme oder 40 Bildschirme nutzen. 4K-Inhalte werden vollständig unterstützt, und wenn Sie diese Inhalte auf vier Bildschirmen anzeigen, erhalten Sie die bestmögliche Punktdichte.

    Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen

    Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).

    Remote-Systemverwaltung über CMND

    Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Philips Professional Display Netzwerk. Mit CMND können Sie alles über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verwalten, aktualisieren, warten und wiedergeben. Von der Installation zur täglichen Bedienung.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      123.2  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      48.5  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      1.920 x 1.080p
      Pixelgröße
      0,56 x 0,56 mm
      Optimale Auflösung
      1.920 x 1.080 bei 60 Hz
      Helligkeit
      450  cd/m²
      Display-Farben
      1073 m
      Kontrastverhältnis (Standard)
      1.300:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      8  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
      • 3D-Kammfilter
      • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
      • Progressive Scan
      • 3D MA Deinterlacing
      • Dynamische Kontrastoptimierung

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      • Externer Lautsprecheranschluss
      Video-Eingang
      • DVI-D
      • HDMI (2 x)
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • 3 x Component (BNC)
      • Composite (BNC)
      Audio-Eing.
      • 3,5-mm-Buchse
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      Weitere Anschlüsse
      OPS
      Video Output (Video-Ausgang)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (über DVI-I)
      Externe Steuerung
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse
      • RJ45
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse

    • Komfort

      Positionierung
      • Querformat (24/7)
      • Hochformat (24/7)
      Geteilte Matrix
      Bis zu 10 x 10
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift, geringe Helligkeit
      Signaldurchschleifung
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • IR-Durchschleifbetrieb
      Einfache Installation
      Tragegriffe
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RS232
      • RJ45
      • Karte OPS RS232
      • Ein Kabel (HDMI-CEC)

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W (RMS)

    • Leistung

      Verbrauch (eingeschaltet)
      110 W (Testmethode EnergyStar 6.0)
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5W

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1.024 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 800, 60 Hz
      • 1.280 x 1.024, 60 Hz
      • 1.360 x 768, 60 Hz
      • 1.366 x 768, 60 Hz
      • 1.440 x 900, 60 Hz
      • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      • 1.920 x 1.200, 60 Hz
      • 3.840 x 2.160, 30 Hz
      Videoformate
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz
      • 1.080i, 50, 60 Hz
      • 1.080p bei 50/60 Hz
      • 2.160p, 30 Hz

    • Abmessungen

      Dicke des Rahmens
      3,5 mm
      Gerätebreite
      1077,6  mm
      Produktgewicht
      21,6  kg
      Gerätehöhe
      607,8  mm
      Gerätetiefe
      103,8  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      42,4  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      23.9  Zoll
      Wandhalterung
      400 x 400 mm, M6
      Gerätetiefe (Zoll)
      4.1  Zoll
      Rahmenbreite
      Oben/links: 2,35mm, unten/rechts: 1,25mm
      Gerätegewicht (lb)
      47,6  lb

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Netzkabel
      • RS232-Kabel
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Kurzanleitung
      • Stifte zur Rahmenausrichtung
      • Platten zur Rahmenausrichtung
      • DVI-D-Kabel
      Optionales Zubehör
      • Rahmendesign-Set
      • Farbkalibrierungsset (CCK4602)
      • IR-Licht-Bewegungssensor (CRD41)

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Arabisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Japanisch
      • Polnisch
      • Russisch
      • Spanisch
      • Türkisch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CE
      • FCC Klasse B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Fernbedienung
    • Batterien für Fernbedienung
    • Netzkabel
    • RS232-Kabel
    • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
    • Kurzanleitung
    • Stifte zur Rahmenausrichtung
    • Platten zur Rahmenausrichtung
    • DVI-D-Kabel
    • Optionales Zubehör: Rahmendesign-Set
    • Optionales Zubehör: Farbkalibrierungsset (CCK4602)
    • Optionales Zubehör: IR-Licht-Bewegungssensor (CRD41)
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