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    Signage Solutions U-Line-Display

    BDL8470EU/00

    Fesseln Sie Ihr Publikum

    Erleben Sie Inhalte wie nie zuvor dank der vierfachen Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Bildschirm. Dieser besonders große 213,4 cm (84") Bildschirm mit 3.840 x 2.160 Pixel sorgt für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt

    Signage Solutions U-Line-Display

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    U-Line-Display

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    Fesseln Sie Ihr Publikum

    Mit einem eindrucksvollen Großbildschirmerlebnis

    • 213,5 cm (84")
    • Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung
    • Ultra HD
    Verwalten und Steuern Ihres Netzwerks per Fernzugriff über SmartControl

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    Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.

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    4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung

    Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Bildschirm sehen Sie Ihre Signage-Lösungen wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.

    Hochformatfunktion

    Dieses Display kann auch sicher und verlässlich bei vertikaler Installation verwendet werden.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      213.5  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      84  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Pixelgröße
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimale Auflösung
      3.840 x 2.160 bei 60 Hz
      Helligkeit
      500  cd/m²
      Display-Farben
      1073 m
      Kontrastverhältnis (Standard)
      1.400:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      12  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
      • 3D-Kammfilter
      • 3D MA Deinterlacing
      • Dynamische Kontrastoptimierung
      • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
      • Progressive Scan
      Panel-Technologie
      IPS

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      • 3,5-mm-Buchse
      • Externer Lautsprecheranschluss
      Video-Eingang
      • VGA (Analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI x 3
      • Composite (BNC)
      • Component (BNC)
      Audio-Eing.
      3,5-mm-Buchse
      Weitere Anschlüsse
      • USB
      • OPS
      Video Output (Video-Ausgang)
      DisplayPort
      Externe Steuerung
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • RJ45

    • Komfort

      Positionierung
      • Querformat
      • Hochformat
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift, geringe Helligkeit
      Tastatursteuerung
      • Ausgeblendet
      • Sperrbar
      Fernbedienungssignal
      Sperrbar
      Signaldurchschleifung
      • RS232
      • DisplayPort
      Einfache Installation
      Intelligente Befestigungsmöglichkeit
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Weiterer Komfort
      Tragegriff
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RS232
      • HDMI (Ein Kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W RMS

    • Leistung

      Netzstrom
      100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
      Verbrauch (normal)
      400  W
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5W

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      1910,00  mm
      Produktgewicht
      70  kg
      Gerätehöhe
      1102,00  mm
      Gerätetiefe
      77,80  mm
      Wandhalterung
      600 x 500 mm, M8
      Rahmenbreite
      22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
      Gerätegewicht (lb)
      154  lb

    • Betriebsbedingungen

      Temperaturbereich (in Betrieb)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Netzkabel
      • Batterien für Fernbedienung
      • Kurzanleitung
      • Fernbedienung
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • RS232-Kabel
      • HDMI-Kabel
      Optionales Zubehör
      • Farbkalibrierungsset (CCK4602)
      • HDBaseT OPS Receiver (CRD25)

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Polnisch
      • Russisch
      • Spanisch
      • Türkisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      • Arabisch
      • Japanisch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Class A

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Netzkabel
    • Batterien für Fernbedienung
    • Kurzanleitung
    • Fernbedienung
    • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
    • RS232-Kabel
    • HDMI-Kabel
    • Optionales Zubehör: Farbkalibrierungsset (CCK4602)
    • Optionales Zubehör: HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
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