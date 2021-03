Leicht zu reinigen und sterilisieren

Da Kuscheltier und Schnuller bei allen Abenteuern dabei sind, spielt auch die Hygiene eine wichtige Rolle. Deshalb sind beide Teile voneinander trennbar: Elefant & Co. können einfach in der Waschmaschine und die Schnuller in der Spülmaschine, einem Sterilisator oder mit kochendem Wasser gereinigt werden. Um den kuscheligen Begleiter direkt auf Herz und Nieren testen zu können, ist jeder Philips Avent Schnuller kompatibel. Diese sind für sensible Babyhaut entwickelt, BPA frei sowie geschmacks- und geruchsneutral. Um die Wangen der Kleinsten zu schützen, passt sich das flexible, ultraweiche Saugerschild an ihre Form an. Abdrücke und Hautirritationen werden so vermindert. Ab jetzt gibt es also ein neues Must-Have für die Ausstattung der Nesthäkchen