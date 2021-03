Philips schliesst Nachhaltigkeitsprogramm erfolgreich ab und setzt sich neue Ziele für die kommenden fünf Jahre

Durch Konsortien-geführte virtuelle Stromabnahmeverträge sichert Philips die Versorgung seiner europäischen Standorte mit Strom aus regenerativen Energiequellen. Das Thema Kreislaufwirtschaft treibt das Unternehmen unter anderem als Teil der Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) aktiv voran. Die Initiative erarbeitet globale Aktionspläne mit dem Ziel, zirkuläre Denk- und Arbeitsweisen zu verankern. Auch die Verpflichtung im Rahmen des Capital Equipment Pledge des World Economic Forums (WEF) hat Philips erfüllt. Bei seinen medizinischen Grossgeräten wurden durch Trade-In-Programme Lücken in den zirkulären Prozessen geschlossen. Komponenten und Materialien werden heute auf verantwortungsvolle Weise wiederverwendet oder recycelt. Darüber hinaus arbeitet Philips mit seinen zuliefernden Unternehmen zusammen, um auch deren CO 2 -Emissionen zu reduzieren und die Transparenz und Effizienz der Lieferketten zu verbessern. Mit diesem Ansatz hat Philips die Nachhaltigkeitseffekte der zuliefernden Unternehmen, die 2019 in das Programm aufgenommen wurden, im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent erhöht. Diese Initiative trug 2020 auch zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse für 302'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlang der Lieferkette bei.

Insgesamt haben die Produkte und Lösungen von Philips im Jahr 2020 das Leben von 1,75 Milliarden Menschen verbessert, darunter 207 Millionen Menschen in unterversorgten Regionen. Philips arbeitet hierbei eng mit Regierungen, NGOs und Spitälern zusammen und hat zum Beispiel eine Partnerschaft mit der Afrikanischen Union geschlossen. Durch den Zusammenschluss sollen Versorgungsstrukturen ausgebaut und medizinisches Personal weitergebildet werden, wobei der Schwerpunkt auf der Behandlung von COVID-19-Erkrankten liegt.

Schaut man auf die Arbeitsplatzzufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Philips, zeichnet sich ebenfalls ein gutes Bild. Der Durchschnittswert des Engagements der Mitarbeitenden lag im Jahr 2020 bei 79 Prozent. Dieser Wert übersteigt deutlich den globalen Zielwert von 71 Prozent. Darüber hinaus lag die Geschlechtervielfalt in Führungspositionen bis Ende 2020 bei 27 Prozent und übertraf damit das Unternehmensziel von 25 Prozent.

Philips legt bei seinen Plänen, Massnahmen und der Berichterstattung grossen Wert auf Transparenz. So werden beispielsweise alle Daten der Nachhaltigkeitsaktivitäten extern geprüft. Zusätzlich zu den üblichen Steuerangaben im Rahmen des Jahresberichts 2020 hat Philips mit dem «Country Activity and Tax Report 2020» eine Übersicht veröffentlicht, die die Steuerbeiträge in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, aufführt.