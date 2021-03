Philips verkauft seine Haushaltsgerätesparte an die Investmentfirma Hillhouse Capital

Die Unternehmensbewertung von Domestic Appliances wurde auf rund 3,7 Mrd. Euro festgelegt

Philips erwartet nach Steuern und transaktionsbedingten Kosten einen Nettoerlös von ca. 3 Mrd. Euro im dritten Quartal

Durch einen zusätzlichen 15-jährigen Markenlizenzvertrag mit jährlichen Zahlungen von insgesamt rund 0,7 Mrd. Euro Nettowert steigt der Gesamtwert der Transaktion auf ca. 4,4 Mrd. Euro

Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet

Domestic Appliances wird ab dem ersten Quartal 2021 als aufgegebener Geschäftsbereich im Abschluss von Philips ausgewiesen

Amsterdam, Niederlande – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereiches Domestic Appliances an Hillhouse Capital unterzeichnet. Philips Domestic Appliances ist in den Bereichen Küchen-, Kaffee-, Kleiderpflege- und Haushaltsgeräte führend aktiv und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Hillhouse Capital ist eine globale Investmentgesellschaft mit Sitz in Hongkong, die durch digitale Innovation und Förderung Unternehmen dabei unterstützt, langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet – vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschliesslich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Die Unternehmensbewertung für Philips Domestic Appliances wurde mit rund 3,7 Milliarden Euro ermittelt. Nach Abschluss der Transaktion erwartet Philips nach Steuern und transaktionsbezogenen Kosten einen Nettoerlös in Höhe von ca. 3 Milliarden Euro. Zudem werden Philips und Domestic Appliances einen exklusiven Markenlizenzvertrag abschliessen, der für einen Zeitraum von 15 Jahren die weltweite Nutzung der Marke Philips und bestimmter anderer Haushaltsgerätemarken von Philips für die Herstellung, den Vertrieb und das Marketing vorsieht. Dieser kann, gemäss den Bedingungen des Markenlizenzvertrages, verlängert werden. Die jährlichen Zahlungen über diesen Zeitraum entsprechen einem geschätzten Nettowert von 0,7 Milliarden Euro. Dies führt zu einem Gesamtwert der Vereinbarung von etwa 4,4 Milliarden Euro. Nach der heutigen Vereinbarung wird der Geschäftsbereich Domestic Appliances im Abschluss von Philips ab dem ersten Quartal 2021 als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen.

„Ich freue mich, dass wir mit Hillhouse Capital ein neues Zuhause für Domestic Appliances gefunden haben, um die Marktführerschaft, die starke Marke und die Entwicklung neuer Innovationen weiter auszubauen", so Frans van Houten, CEO von Royal Philips. „Mit dieser Transaktion schliessen wir unsere grossen Unternehmensverkäufe ab. In Zukunft konzentrieren wir uns darauf, unsere Führungsposition im Bereich Gesundheitstechnologie auszubauen. Zudem setzen wir unsere Transformation zu einem Lösungsanbieter fort, der professionellen Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen bei der Erreichung des Quadruple Aim und Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrer persönlichen Gesundheit unterstützt", so van Houten weiter.

Philips ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens des Menschen und zur Optimierung der Produktivität von Gesundheitsdienstleistern über das gesamte Health Continuum hinweg – von gesunder Lebensweise und Prävention bis hin zu Diagnose, Behandlung und häuslicher Pflege. Dabei spielen verbraucherorientierte Produkt- und Lösungsinnovationen von Philips Personal Health wie Mundgesundheit, Körperpflege sowie Mutter- und Kinderpflege, eine entscheidende Rolle.