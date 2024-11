Die Verwendung des richtigen Wassertyps trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Dampfbürste zu verlängern. Hier sind einige Tipps und Tricks:

Beide sind für die Verwendung mit Leitungswasser ausgelegt. Wenn Sie jedoch in einer Gegend mit hartem Wasser leben, kann sich schnell Kalk bilden. Versuchen Sie in diesem Fall, destilliertes oder demineralisiertes Wasser zu verwenden (auch 50% demineralisiertes Wasser gemischt mit Leitungswasser kann verwendet werden).

Verwenden Sie kein parfümiertes Wasser, Wasser aus dem Wäschetrockner, Essig, Stärke, Entkalkungsmittel, Bügelhilfen, chemisch entkalktes Wasser oder andere Chemikalien. Sie sind nicht nur unsicher, sondern können auch Wasserspucker, braune Flecken oder Schäden an Ihrer Dampfbürste oder Ihrem Bügeleisen verursachen.

Versuchen Sie stattdessen, Ihre Kleidung zu parfümieren: Verwendung von parfümiertem Weichspüler in Ihrer Wäsche

Verwendung von ätherischen Ölen (Aromen) beim Waschen

Besprühen Sie Ihr Kleidungsstück nach dem Bügeln oder Dämpfen mit parfümiertem Wasser