Faltenfreie Kleidung, immer & überall

Der Philips 3000 Series Steamer ist dein Must-Have, wenn du nach einer kompakten und praktischen Lösung zum Auffrischen und Glätten deiner Kleidung suchst. Mit seinem einklappbaren Design ist der Dampfglätter der ideale Travel Buddy und passt in jedes Handgepäck.