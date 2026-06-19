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  • Faltenfreie Kleidung, immer & überall
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3000 SeriesSteamer

STH3020/11

Faltenfreie Kleidung, immer & überall
Der Philips 3000 Series Steamer ist dein Must-Have, wenn du nach einer kompakten und praktischen Lösung zum Auffrischen und Glätten deiner Kleidung suchst. Mit seinem einklappbaren Design ist der Dampfglätter der ideale Travel Buddy und passt in jedes Handgepäck.
Alle Vorteile anzeigen

Kompakt und einklappbar für einfaches Glätten zuhause und unterwegs

Faltenfreie Kleidung, immer & überall

  • Kompakt und einklappbar

  • In ca. 30 Sekunden einsatzbereit

  • 1.000 W, bis zu 20 g/min

  • Kein Bügelbrett erforderlich

Praktische Tasche zum Verstauen im Gepäck oder für die Aufbewahrung zuhause

Praktische Tasche zum Verstauen im Gepäck oder für die Aufbewahrung zuhause

Der Dampfglätter wird mit einer praktischen Tasche geliefert, perfekt zum Verstauen im Gepäck oder für die Aufbewahrung zuhause.

Glätte deine Kleidung schonend jederzeit und überall. Kein Bügelbrett erforderlich.

Glätte deine Kleidung schonend jederzeit und überall. Kein Bügelbrett erforderlich.

Auf dem Sprung für deine Verabredung, aber dein Shirt braucht dringend ein Blitz-Makeover? Mit dem Steamer kannst du deine Kleidung direkt am Bügel glätten, ohne ein Bügelbrett aufstellen zu müssen.

Der konstante Dampfausstoß glättet Falten effektiv

Der konstante Dampfausstoß glättet Falten effektiv

Der Dampfausstoß von bis zu 20g/min entspannt die Textilfasern und versetzt sie in ihre ursprüngliche Form, sodass Falten schonend geglättet werden. Die perfekte Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute (stationär) geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.