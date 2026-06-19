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STH3020/11
Kompakt und einklappbar
In ca. 30 Sekunden einsatzbereit
1.000 W, bis zu 20 g/min
Kein Bügelbrett erforderlich
Der Dampfglätter wird mit einer praktischen Tasche geliefert, perfekt zum Verstauen im Gepäck oder für die Aufbewahrung zuhause.
Auf dem Sprung für deine Verabredung, aber dein Shirt braucht dringend ein Blitz-Makeover? Mit dem Steamer kannst du deine Kleidung direkt am Bügel glätten, ohne ein Bügelbrett aufstellen zu müssen.
Der Dampfausstoß von bis zu 20g/min entspannt die Textilfasern und versetzt sie in ihre ursprüngliche Form, sodass Falten schonend geglättet werden. Die perfekte Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.
Bewertungen
Von einem externen Institut auf folgende Bakterien bei 1 Minute (stationär) geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.