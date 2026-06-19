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Eingestellt
FC6142/01
4,8-V-Akku
Zyklonisch ohne Beutel
Fugen- und Bürstenzubehör, Abzieher
Nass/trocken
Sie können den Philips Akkusauger bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der Akkusauger mit seinem leistungsstarken Akku jederzeit einsatzbereit.
Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.
Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.
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