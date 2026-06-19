ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
  • Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

Eingestellt

MiniVacHandstaubsauger

FC6142/01

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis
Genießen Sie ein besseres Reinigungsergebnis mit dem leistungsstarken Philips MiniVac Nass-/Trocken-Akkusauger mit 4,8 V. Entfernen Sie mit dem Nass-/Trocken-Saugsystem problemlos sowohl Flüssigkeiten als auch trockene Verunreinigungen. Das aerodynamische Design der Düse garantiert eine hervorragende Staubaufnahme.
Alle Vorteile anzeigen

Nass- und Trockensystem und aerodynamische Düse

Leistungsstarker MiniVac für ein besseres Reinigungsergebnis

  • 4,8-V-Akku

  • Zyklonisch ohne Beutel

  • Fugen- und Bürstenzubehör, Abzieher

  • Nass/trocken

Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

Schmale Ladestat. (Wand- o. Tischmont.)

Sie können den Philips Akkusauger bequem in einer Ladestation aufbewahren, die an der Wand montiert ist oder auf dem Tisch steht. So ist der Akkusauger mit seinem leistungsstarken Akku jederzeit einsatzbereit.

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

2-stufig, ohne Beutel, zyklonischer Luftstrom für eine optimale Filterung

Durch den Zyklon-Luftstrom ohne Beutel rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Aerodynamische Düse für bessere Staubaufnahme

Die aerodynamische Düse des Philips MiniVac dient zur optimalen Staubaufnahme selbst der feinsten Staubpartikel. Die ergonomische Form der Düsen hilft Ihnen, sogar die am schwersten erreichbaren Stellen zu reinigen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.