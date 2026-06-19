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  • Optimales Reinigungsergebnis auf harten Böden und auf Teppichen
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Eingestellt

PowerPro Duo2-in-1-Akkustick, kabellos

FC6162/01

Optimales Reinigungsergebnis auf harten Böden und auf Teppichen
Der neue Philips PowerPro Duo bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die PowerCyclone-Technologie behält die hohe Saugleistung für eine hervorragende Leistung bei. Die TriActive-Turbodüse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fusseln auf.
Alle Vorteile anzeigen

Mit PowerCyclone und TriActive Turbo-Düse

Optimales Reinigungsergebnis auf harten Böden und auf Teppichen

  • 2-in-1

  • 12 V

  • Beutellos

  • 2 Zubehörteile

PowerCyclone Technologie für maximale Leistung

PowerCyclone Technologie für maximale Leistung

Die PowerCyclone Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch der Staub effektiv aus der Luft abgeschieden wird.

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

Die TriActive Turbodüse bietet hohe Leistung auf Hartböden und Teppichen. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.

Maximale Flexibilität für schwer zugängliche Stellen

Maximale Flexibilität für schwer zugängliche Stellen

Der PowerPro Duo wurde entwickelt, um jede Stelle zu erreichen. So kannst du jetzt mühelos und bequem unter dem Sofa, Bett oder Tisch reinigen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. 3 Geprüft durch ein unabhängiges Prüfinstitut auf durchschnittliche Leistung auf Teppichen und Hartböden, im Vergleich zum meistverkauften Produkt im Marktsegment kabelloser 2-in-1-Handstaubsauger mit 12 V, basierend auf unabhängiger Quelle, Juni 2013.