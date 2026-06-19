Optimales Reinigungsergebnis auf harten Böden und auf Teppichen

Der neue Philips PowerPro Duo bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die PowerCyclone-Technologie behält die hohe Saugleistung für eine hervorragende Leistung bei. Die TriActive-Turbodüse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fusseln auf.