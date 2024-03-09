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FC6169/01
Kabellos
Beutellos
18 V
2 Zubehörteile
Die PowerCyclone Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch der Staub effektiv aus der Luft abgeschieden wird.
Die TriActive Turbo-Düse bietet Ihnen hervorragende Reinigungsleistung auf Hartböden und Teppichen dank folgender Funktionalitäten: 1.) Eine motorisierte Bürste erfasst Staub und Fusseln beim ersten Saugen. 2.) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz.
Der PowerPro Duos ist so leistungsstark wie ein 2000 W Staubsauger. Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu einem FC8455/FC8456.
1.0
von 5
1
Bewertung
09/03/2024
Portugal
Boas carateristica como aspirador
Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.
Nachteile
As descritas a tras
Diese Bewertung wurde für PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1 verfasst
Diese Bewertung wurde für PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1 verfasst
Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu FC8455/FC8456.