Gleiches Ergebnis wie beim Staubsauger mit 2.000 W

Der neue Philips PowerPro Uno bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die PowerCyclone-Technologie behält die hohe Saugleistung bei – für maximale Leistung. Die TriActive Turbo-Düse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fussel auf.