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  • Gleiches Ergebnis wie beim Staubsauger mit 2.000 W
  • Gleiches Ergebnis wie beim Staubsauger mit 2.000 W

PowerPro Unokabelloser Staubsauger

FC6170/01

Gleiches Ergebnis wie beim Staubsauger mit 2.000 W
Der neue Philips PowerPro Uno bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die PowerCyclone-Technologie behält die hohe Saugleistung bei – für maximale Leistung. Die TriActive Turbo-Düse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fussel auf.
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PowerCyclone-Technologie und TriActive Turbo-Düse

Gleiches Ergebnis wie beim Staubsauger mit 2.000 W

  • Kabellos

  • 25,2 V

  • Beutellos

So leistungsstark wie ein herkömmlicher 2000 W Staubsauger

So leistungsstark wie ein herkömmlicher 2000 W Staubsauger

Der PowerPro Duo ist so leistungsstark wie ein 2000 W Staubsauger. Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu einem FC8632.

PowerCyclone-Technologie für maximale Leistung

PowerCyclone-Technologie für maximale Leistung

Die PowerCyclone-Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

TriActive Turbo Düse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

TriActive Turbo Düse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

Die TriActive Turbo Düse bietet hohe Leistung für Hartböden und Teppiche. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Intern getestet von Philips. Im Vergleich zum FC8632.