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FC6170/01
Kabellos
25,2 V
Beutellos
Der PowerPro Duo ist so leistungsstark wie ein 2000 W Staubsauger. Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu einem FC8632.
Die PowerCyclone-Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.
Die TriActive Turbo Düse bietet hohe Leistung für Hartböden und Teppiche. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.
Bewertungen
Intern getestet von Philips. Im Vergleich zum FC8632.