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  • Performance égale à celle d'un aspirateur de 2 000 W
  • Performance égale à celle d'un aspirateur de 2 000 W

PowerPro UnoAspirateur balai

FC6170/01

Performance égale à celle d'un aspirateur de 2 000 W
Le nouveau PowerPro Uno de Philips nettoie parfaitement les sols durs ainsi que les moquettes et tapis. La technologie PowerCyclone maintient une puissance d'aspiration élevée pour des performances optimales. La brosse TriActive Turbo aspire plus de poussière par passage.
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Technologie PowerCyclone et brosse TriActive Turbo

Performance égale à celle d'un aspirateur de 2 000 W

  • Sans fil

  • 25,2 V

  • Sans sac

Aussi puissant qu'un aspirateur traîneau de 2 000 W

Aussi puissant qu'un aspirateur traîneau de 2 000 W

PowerPro Duo est aussi performant qu'un aspirateur de 2 000 W. Essais réalisés en interne par Philips. Comparaison avec le FC8632.

Technologie PowerCyclone pour des performances optimales

Technologie PowerCyclone pour des performances optimales

La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière.

Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes

Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes

La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.

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  1. Essais réalisés en interne par Philips. Comparaison avec le FC8632.