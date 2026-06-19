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FC6170/01
Sans fil
25,2 V
Sans sac
PowerPro Duo est aussi performant qu'un aspirateur de 2 000 W. Essais réalisés en interne par Philips. Comparaison avec le FC8632.
La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière.
La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.
Notation globale
Essais réalisés en interne par Philips. Comparaison avec le FC8632.