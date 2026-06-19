Technologie PowerCyclone pour des performances optimales

La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée augmente la vitesse de l'air dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière.