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  • Saugt und wischt in einem Zug
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Eingestellt

Philips Staubsauger mit WischfunktionAkku-Staubsauger

FC6402/01

Saugt und wischt in einem Zug
Der neue Philips Staubsauger mit Wischfunktion ist ein leistungsstarker kabelloser Staubsauger, der auch die Nassreinigung erledigt. Er kombiniert Saugen und Wischen für die schnelle tägliche Reinigung. Das Wischsystem kann ganz einfach aufgesteckt oder abgenommen werden, sodass du entweder nur saugen kannst oder Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang erledigst!
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit griffbereit zur täglichen Reinigung

Saugt und wischt in einem Zug

  • 2-in-1

  • Saugen und Wischen

  • 18 V

PowerCyclone Technologie für hohe Leistung beim Staubsaugen

PowerCyclone Technologie für hohe Leistung beim Staubsaugen

Die PowerCyclone Technologie sorgt für hohe Leistung beim Staubsaugen in nur einem Arbeitsgang. Die Luft gelangt schnell in den PowerCyclone und wird durch den geschwungenen Kanal weiter beschleunigt, um die Luft effektiv von Staub zu befreien.

Neues Wischsystem mit optimaler Feuchtigkeit für alle Hartböden

Neues Wischsystem mit optimaler Feuchtigkeit für alle Hartböden

Das einzigartige Wischsystem steuert die Ausgabe von Wasser so, dass für alle Hartböden während der Reinigung die optimale Feuchtigkeit beibehalten wird.

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

TriActive Turbodüse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

Die TriActive Turbodüse bietet hohe Leistung auf Hartböden und Teppichen. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.

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Haftungsausschlüsse

  1. Empfohlener Austausch alle 3–6 Monate, je nach Nutzungshäufigkeit. 2 Mikrofaserpads sind im Lieferumfang enthalten. Auf www.philips.com erfährst du, wo du Mikrofaserpads erwerben kannst. Bei Verwendung von Mikrofaserpads anderer Hersteller können wir keine optimalen Reinigungsergebnisse garantieren.