Saugt und wischt in einem Zug

Der neue Philips Staubsauger mit Wischfunktion ist ein leistungsstarker kabelloser Staubsauger, der auch die Nassreinigung erledigt. Er kombiniert Saugen und Wischen für die schnelle tägliche Reinigung. Das Wischsystem kann ganz einfach aufgesteckt oder abgenommen werden, sodass du entweder nur saugen kannst oder Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang erledigst!