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  • Neues für großartige Leistung auf empfindlichen Oberflächen
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Zubehör-Set

FC8016/01

Neues für großartige Leistung auf empfindlichen Oberflächen
Neues für großartige Leistung auf empfindlichen Oberflächen, z. B. Oberflächen aus Holz – für tolle Reinigungsergebnisse Tag für Tag.
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Kompatible Produkte
SpeedPro Max Aqua

SpeedPro Max Aqua
Kabelloser Akku-Staubsauger

FC6904/01

Kompatibel mit PowerPro Aqua

Neues für großartige Leistung auf empfindlichen Oberflächen

  • 4 Mikrofaserpolster

  • Kompatibel mit PowerPro Aqua

  • Austausch alle 6 Monate

Leichtes Aufsetzen und Abnehmen

Leichtes Aufsetzen und Abnehmen

Die Mikrofaserpads sind waschmaschinenfest und lassen sich leicht anbringen und abnehmen.

Austausch alle 6 Monate

Austausch alle 6 Monate

Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung Ihres Geräts alle 6 Monate austauschen.

Mikrofaserpolster für die sanfte Entfernung von Schmutz und Flecken

Mit der weichen Mikrofaser werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Insbesondere für die Reinigung empfindlicher Oberflächen geeignet, z. B. Oberflächen aus Holz. Entfernen Sie Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.

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