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FC8016/01
4 Mikrofaserpolster
Kompatibel mit PowerPro Aqua
Austausch alle 6 Monate
Die Mikrofaserpads sind waschmaschinenfest und lassen sich leicht anbringen und abnehmen.
Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung Ihres Geräts alle 6 Monate austauschen.
Mit der weichen Mikrofaser werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Insbesondere für die Reinigung empfindlicher Oberflächen geeignet, z. B. Oberflächen aus Holz. Entfernen Sie Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.
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