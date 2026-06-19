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  • Schnell und leistungsstark, sogar an schwer zugänglichen Stellen
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SpeedProKabelloser Akku-Staubsauger

FC6723/01

Schnell und leistungsstark, sogar an schwer zugänglichen Stellen
Der neue kabellose SpeedPro Staubsauger bietet eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite. Er ist mit einer 180-Grad-Saugdüse für präzise Schmutzaufnahme ausgestattet, die sogar schwer zugängliche Stellen an Wänden, bei Möbeln und in Ecken erreichen kann.
Alle Vorteile anzeigen

Schnell und leistungsstark, sogar an schwer zugänglichen Stellen

  • 180-Grad-Saugdüse

  • 18 V, bis zu 30 Min.

  • 2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger

  • LEDs in der Düse

Erfasst bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

Erfasst bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

Die 180-Grad-Saugdüse ist speziell auf die präzise und leistungsstarke Aufnahme von bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug auf sämtlichen Bodenarten ausgerichtet und erreicht sogar schwer zugängliche Stellen.

LEDs in der Düse zeigen versteckten Staub und Schmutz

LEDs in der Düse zeigen versteckten Staub und Schmutz

Staub, Fusseln, Haare und Krümel sind dank der LED-Leuchten in der SpeedPro Düse leicht zu erkennen und aufzunehmen. LEDs in der Düse machen versteckten Staub und Schmutz direkt beim Saugen sichtbar.

Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten

Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten

Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten.

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Haftungsausschlüsse

  1. Wasche den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücke das Wasser aus, bis es klar ist. Lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wiederverwendest.