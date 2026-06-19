Schnell und leistungsstark, sogar an schwer zugänglichen Stellen

Der neue kabellose SpeedPro Staubsauger bietet eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite. Er ist mit einer 180-Grad-Saugdüse für präzise Schmutzaufnahme ausgestattet, die sogar schwer zugängliche Stellen an Wänden, bei Möbeln und in Ecken erreichen kann.