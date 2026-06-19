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FC6723/01
180-Grad-Saugdüse
18 V, bis zu 30 Min.
2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger
LEDs in der Düse
Die 180-Grad-Saugdüse ist speziell auf die präzise und leistungsstarke Aufnahme von bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug auf sämtlichen Bodenarten ausgerichtet und erreicht sogar schwer zugängliche Stellen.
Staub, Fusseln, Haare und Krümel sind dank der LED-Leuchten in der SpeedPro Düse leicht zu erkennen und aufzunehmen. LEDs in der Düse machen versteckten Staub und Schmutz direkt beim Saugen sichtbar.
Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten.
Bewertungen
Wasche den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücke das Wasser aus, bis es klar ist. Lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wiederverwendest.