Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Mini-Turbo-Saugbürste
Die Mini-Turbo-Saugbürste ist ideal zum Entfernen von Tierhaaren von Polstermöbeln, Stühlen und Teppichen. Sie ist kompakt, leistungsstark und effektiv dank der motorisierten, rotierenden Bürste. Kompatibel mit SpeedPro (Aqua) and Series 5000 (Aqua).
FC6721/01
FC6722/01
FC6723/01
FC6725/01
FC6729/01
FC6726/01
FC6728/01
1 Mini-Turbo-Saugbürste
Die Mini-Turbo-Saugbürste ist ideal zum Entfernen von Tierhaaren von Polstermöbeln, Stühlen und Teppichen. Sie ist kompakt, leistungsstark und effizient dank der motorisierten, rotierenden Bürste.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
VanDuivenbode
24/12/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger
Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers verfasst