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  • Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079/01
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Zubehör für Akku-Staubsauger

FC8079/01

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Mini-Turbo-Saugbürste

Die Mini-Turbo-Saugbürste ist ideal zum Entfernen von Tierhaaren von Polstermöbeln, Stühlen und Teppichen. Sie ist kompakt, leistungsstark und effektiv dank der motorisierten, rotierenden Bürste. Kompatibel mit SpeedPro (Aqua) and Series 5000 (Aqua).

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Schnelles Reinigen weicher Oberflächen

Mini-Turbo-Saugbürste

  • 1 Mini-Turbo-Saugbürste

Schnelle Reinigung weicher Oberflächen mit der motorisierten, rotierenden Bürste

Schnelle Reinigung weicher Oberflächen mit der motorisierten, rotierenden Bürste

Die Mini-Turbo-Saugbürste ist ideal zum Entfernen von Tierhaaren von Polstermöbeln, Stühlen und Teppichen. Sie ist kompakt, leistungsstark und effizient dank der motorisierten, rotierenden Bürste.

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24/12/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima Product voor de snoerloze steelstofzuiger

Voor het gebruik als een kruimeldief(je) is dit een slimme oplossing en zeker niet te duur voor zo'n product

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC8079/01 Accessoire voor steelstofzuigers verfasst

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