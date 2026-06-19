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FC6721/01
Schmale Düse mit Seitenbürsten
18 V, bis zu 40 Min.
2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger
Das schlanke Düsenprofil mit Seitenbürsten wurde für die Aufnahme von bis zu 90 % Staub und Schmutz bei jedem Zug, selbst an schwer erreichbaren Stellen wie unter niedrigen Möbeln, entwickelt.
SpeedPro ist flexibel und leicht zu handhaben. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, was einen niedrigeren Winkel oder sogar die komplett flache Verwendung auf dem Boden ermöglicht, damit auch schwer erreichbare Stellen unter niedrigen Möbeln erreicht werden.
Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten.
Bewertungen
Wasche den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücke das Wasser aus, bis es klar ist. Lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wiederverwendest.