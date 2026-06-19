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  • Schnell und leistungsstark
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SpeedProKabelloser Akku-Staubsauger

FC6721/01

Schnell und leistungsstark
Der neue kabellose SpeedPro Staubsauger bietet eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite. Er ist mit einer schlanken Düse mit Seitenbürsten für effektive Schmutzaufnahme ausgestattet, die sogar weit unter niedrige Möbel reichen kann.
Alle Vorteile anzeigen

Schnell und leistungsstark

  • Schmale Düse mit Seitenbürsten

  • 18 V, bis zu 40 Min.

  • 2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger

Erfasst bis zu 90 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

Erfasst bis zu 90 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

Das schlanke Düsenprofil mit Seitenbürsten wurde für die Aufnahme von bis zu 90 % Staub und Schmutz bei jedem Zug, selbst an schwer erreichbaren Stellen wie unter niedrigen Möbeln, entwickelt.

Schnelle Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln

SpeedPro ist flexibel und leicht zu handhaben. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, was einen niedrigeren Winkel oder sogar die komplett flache Verwendung auf dem Boden ermöglicht, damit auch schwer erreichbare Stellen unter niedrigen Möbeln erreicht werden.

Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten

Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten

Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten.

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Haftungsausschlüsse

  1. Wasche den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücke das Wasser aus, bis es klar ist. Lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wiederverwendest.