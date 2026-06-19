Schnelle Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln

SpeedPro ist flexibel und leicht zu handhaben. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, was einen niedrigeren Winkel oder sogar die komplett flache Verwendung auf dem Boden ermöglicht, damit auch schwer erreichbare Stellen unter niedrigen Möbeln erreicht werden.