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FC6726/01
180-Grad-Saugdüse
21,6 V, bis zu 40 Min.
2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger
Mini-Turbo-Saugbürste
Die 180-Grad-Saugdüse ist speziell auf die präzise und leistungsstarke Aufnahme von bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug auf sämtlichen Bodenarten ausgerichtet und erreicht sogar schwer zugängliche Stellen.
Staub, Fusseln, Haare und Krümel sind dank der LED-Leuchten in der SpeedPro Düse leicht zu erkennen und aufzunehmen. LEDs in der Düse machen versteckten Staub und Schmutz direkt beim Saugen sichtbar.
Leistungsstarke 21,6-V-Li-Ionen-Akkus bieten bis zu 40 Minuten Betriebsdauer im Normalmodus oder 20 Minuten im Turbomodus, bevor sie erneut aufgeladen werden müssen.
1.0
von 5
1
Bewertung
Zebra8472
08/06/2026
Deutschland
definitiv nicht zu empfehlen
Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.
Vorteile
Kabellos
Nachteile
Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished verfasst
Date of Use 2023-12-13
Diese Bewertung wurde für SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished verfasst
Date of Use 2023-12-13
Wasche den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücke das Wasser aus, bis es klar ist. Lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wiederverwendest.