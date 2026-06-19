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  • Schnell. 3-in-1: Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger
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SpeedPro AquaKabelloser Akku-Staubsauger

FC6728/01

Schnell. 3-in-1: Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger
Der neue kabellose SpeedPro Aqua Staubsauger sorgt für eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite, sogar an schwer erreichbaren Stellen. Er ist mit einer 180-Grad-Saugdüse für eine präzise Schmutzaufnahme und einem einzigartigen Saug- und Wischsystem ausgestattet.
Alle Vorteile anzeigen

Schnell. 3-in-1: Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger

  • 180-Grad-Saugdüse

  • 21,6 V, bis zu 50 Min.

  • 3-in-1: Hand-/Staubsauger und Wischer

  • LEDs in der Düse

Erfasst bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

Erfasst bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

Die 180-Grad-Saugdüse ist speziell auf die präzise und leistungsstarke Aufnahme von bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug auf sämtlichen Bodenarten ausgerichtet und erreicht sogar schwer zugängliche Stellen.

LEDs in der Düse zeigen versteckten Staub und Schmutz

LEDs in der Düse zeigen versteckten Staub und Schmutz

Staub, Fusseln, Haare und Krümel sind dank der LED-Leuchten in der SpeedPro Düse leicht zu erkennen und aufzunehmen. LEDs in der Düse machen versteckten Staub und Schmutz direkt beim Saugen sichtbar.

Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger mit bis zu 99 % Bakterienentfernung

Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger mit bis zu 99 % Bakterienentfernung

Das einzigartige Saug- und Wischsystem entfernt bis zu 99 % der Bakterien in einem Arbeitsgang. Eine gesteuerte Wasserausgabe sorgt für die optimale Feuchtigkeit auf allen Hartböden während der Reinigung. Die Mikrofaserpads können von Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden.

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Haftungsausschlüsse

  1. Wasche den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücke das Wasser aus, bis es klar ist. Lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wiederverwendest.