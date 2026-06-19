Staubsauger, Wischer und Handstaubsauger mit bis zu 99 % Bakterienentfernung

Das einzigartige Saug- und Wischsystem entfernt bis zu 99 % der Bakterien in einem Arbeitsgang. Eine gesteuerte Wasserausgabe sorgt für die optimale Feuchtigkeit auf allen Hartböden während der Reinigung. Die Mikrofaserpads können von Hand oder in der Waschmaschine gereinigt werden.