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Eingestellt

AquaTrioStaubsauger und Wischsystem

FC7070/01

3.6

| (240) Bewertungen

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

Der neue Philips AquaTrio FC7070/01 saugt, wischt und trocknet Hartböden gleichzeitig, sodass Sie bis zu 50 % Zeit und Aufwand sparen. Schnell rotierende Wischbürsten aus Mikrofaser entfernen Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten gründlich in einem Vorgang und liefern perfekte Ergebnisse.

Alle Vorteile anzeigen

50 % weniger Aufwand. Bis zu 50 % Zeitersparnis.*

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

  • 3-in-1

  • Triple-Acceleration-Technologie

  • Aqua-Zyklon

  • Alle harten Böden

Einzigartige Triple-Acceleration-Technologie für erstklassige Ergebnisse

Einzigartige Triple-Acceleration-Technologie für erstklassige Ergebnisse

Triple-Acceleration-Technologie bietet drei simultane Reinigungsschritte: – Zyklonsauger: saugt Staub und losen Schmutz effizient auf – Feuchtes Wischen: die erste Bürste mit schneller Rotation entfernt effektiv trockene und feuchte Flecken – Trocknen: die zweite Bürste mit schneller Rotation nimmt das verbleibende Wasser auf für eine um bis zu 50 %* geringere Trocknungszeit

Der Boden trocknet bis zu 50 % schneller*

Der Boden trocknet bis zu 50 % schneller*

Leistungsstarke und gleichzeitig sanfte Mikrofaserbürsten mit 6.700 Umdrehungen pro Minute für die gründliche Entfernung von Schmutz und Flecken mit einer Anpassung an verschiedene Bodenformen und selbst einer Reinigung bei Fugen. Dank des stetigen Frischwasserzulaufs und der Zentrifugalkräfte, die den Schmutz und das Wasser von den Böden aus den Bürstenfasern in den Schmutzwasserbehälter befördern, reinigen sich die Bürsten während der Benutzung selbst. Wechseln Sie für eine optimale Reinigungsleistung die AquaTrio-Bürsten alle 6 Monate aus.

Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

AquaTrio mit Wasserfiltration wurde durch die Europäische Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich zertifiziert. Sein Aqua-Zyklon fängt Schmutz und Staub ein, Allergene werden in Wasser eingefangen und können nicht wieder in die Luft gelangen. AquaTrio entfernt 99,95 % der Allergene von Katzen- und Hundehaaren, Hausstaubmilben oder Pollen und sorgt so für ein allergikerfreundliches Zuhause.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.6

von 5

240

Bewertungen

23/11/2012

Suisse

Suisse

toller Helfer im schnelllebigen Alltag

Aqua Trio ist ein toller Nasssauger für den Alltag, der aber einen weitern Staubsauger nicht vollständig ersetzen kann (er lässt einen ca. 4cm breiten Rand ungeputzt und kann natürlich nicht in der Höhe reinigen). Das Reinigungsergebnis ist sehr gut, die Reinigung des Saugers selbst einfach und schnell gemacht. Das erste Modell funktionierte nach einer Woche nicht mehr, der Austausch am Kaufort war unkompliziert und schnell. Das zweite Modell war zuerst undicht, konnte aber duch Anziehen einer Schraube beim Wasserbehälter einfach und nachhaltig repariert werden. Nach der Reinigung des Saugers muss beim ersten Start nochmals mit erhöhtem Gewicht (mit dem Fuss) auf den Deckel gedrückt werden, damit die Rollen starten. Trotz dieser kleinen Störungen würde ich diesen Sauger vorbehaltlos weiterempfehlen, insbesondere in einen Haushalt mit Kindern und/oder Tieren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTrio FC7070/11 Staubsauger und Wischsystem verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTrio FC7070/11 Staubsauger und Wischsystem verfasst

16/07/2012

Suisse

Suisse

Ausgezeichnet für Marmor und Parkett

Leider war nach nur einem Monat im Gebrauch der Motor defekt, das Gerät wurde aber schnell repariert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AquaTrio FC7070/11 Staubsauger und Wischsystem verfasst

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09/08/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Gerät

Das Gerät ist eine große Hilfe im Haushalt. Es saugt, putzt und trocknet in kürzester Zeit. Ist leicht zu handhaben. Ich würde es jederzeit wieder kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC7070/01 FC7070/01 Dampfbesen verfasst

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Diese Bewertung wurde für FC7070/01 FC7070/01 Dampfbesen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Geeignet für Nasswischen

  2. Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2.200 W und normalem Wischen