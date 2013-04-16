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Arrêté

AquaTrioSystème d'aspiration et nettoyage

FC7070/01

3.6

| (240) Avis

Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste

Le nouveau Philips AquaTrio FC7070/01 aspire, lave et sèche simultanément les sols durs, réduisant ainsi vos efforts et votre temps de nettoyage de moitié. Les brosses rotatives rapides en microfibre éliminent parfaitement les saletés, les taches et les liquides en un seul passage, pour des résultats rapides.

Voir tous les avantages

Réduisez vos efforts et votre temps de nettoyage de moitié.*

Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste

  • 3-en-1

  • Technologie Triple Accélération

  • Aqua Cyclone

  • Pour tous les sols

Technologie Triple Accélération exclusive pour des résultats parfaits

Technologie Triple Accélération exclusive pour des résultats parfaits

La technologie Triple Accélération offre trois actions de nettoyages simultanées : – Aspiration cyclonique : aspire efficacement poussières et saletés – Lavage : la première brosse à rotation rapide élimine efficacement taches et liquides – Séchage : la deuxième brosse à rotation rapide absorbe l'eau restant sur le sol, permettant un séchage jusqu'à deux fois plus rapide*

Séchage du sol jusqu'à deux fois plus rapide*

Séchage du sol jusqu'à deux fois plus rapide*

Les brosses en microfibre douces et efficaces tournent à 6 700 tours/min pour éliminer efficacement toutes les saletés et taches, même dans les fissures, en s'adaptant aux formes du sol. Les brosses s'auto-nettoient en cours d'utilisation grâce à l'eau propre qu'elles reçoivent constamment et aux forces centrifuges qui éjectent des fibres les saletés et l'eau ramassées au sol, puis recueillies dans le réservoir d'eau sale. Pour un nettoyage parfait, remplacez les brosses AquaTrio tous les 6 mois.

Amis des allergiques – qualité testée par ECARF

Amis des allergiques – qualité testée par ECARF

AquaTrio avec filtration d'eau est certifié Ami des allergiques par l'ECARF. Sa technologie Aqua Cyclone piège la saleté et la poussière ; les allergènes prisonniers de l'eau ne peuvent plus retourner dans l'air. AquaTrio élimine 99,95 % des allergènes provenant des poils de chats et de chiens, des acariens ou du pollen, pour un environnement domestique hypoallergénique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.6

sur 6

240

Avis

16/04/2013

Suisse

Suisse

Très bon produit

Pratique à utiliser, rapide à nettoyer et prend peu de place au rangement. Seul point négatif à mon avis, les brosses devraient être placées tout au bout car les bords des sols (tous les pourtours env. 6 cm)ne sont pas accessibles pour nettoyage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/11

15/07/2012

Suisse

Suisse

Nettoyage parfait et rapide.

Je suis très satisfaite de l'aquatrio Philips, par rapport à un panossage manuel, l'aquatrio nettoie vraiment mieux et à fond.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/11

Oui, je recommande ce produit

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31/07/2016

France

France

Presque parfait

Je suis satisfait de cet achat, il est assez efficace (j'ai principalement du carrelage). Plus la pièce est grande et libre de meubles, plus c'est avantageux. Il faut bien ranger avant de le passer car il n'aime pas les câbles et slalome plus difficilement entre les pieds des chaises qu'une serpillière. Il dépose très peu d'eau puisqu'il la ré-aspire, donc le sol sèche très vite. S'il cassait demain, j'en rachèterais un...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/01

Oui, je recommande ce produit

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  1. Lavable à l'eau

  2. par rapport à un nettoyage classique avec un aspirateur de 2 200 W et une serpillière