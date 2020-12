Séchage du sol jusqu'à deux fois plus rapide*

Les brosses en microfibre douces et efficaces tournent à 6 700 tours/min pour éliminer efficacement toutes les saletés et taches, même dans les fissures, en s'adaptant aux formes du sol. Les brosses s'auto-nettoient en cours d'utilisation grâce à l'eau propre qu'elles reçoivent constamment et aux forces centrifuges qui éjectent des fibres les saletés et l'eau ramassées au sol, puis recueillies dans le réservoir d'eau sale. Pour un nettoyage parfait, remplacez les brosses AquaTrio tous les 6 mois.