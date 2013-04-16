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Arrêté
FC7070/01
Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
Le nouveau Philips AquaTrio FC7070/01 aspire, lave et sèche simultanément les sols durs, réduisant ainsi vos efforts et votre temps de nettoyage de moitié. Les brosses rotatives rapides en microfibre éliminent parfaitement les saletés, les taches et les liquides en un seul passage, pour des résultats rapides.
3-en-1
Technologie Triple Accélération
Aqua Cyclone
Pour tous les sols
La technologie Triple Accélération offre trois actions de nettoyages simultanées : – Aspiration cyclonique : aspire efficacement poussières et saletés – Lavage : la première brosse à rotation rapide élimine efficacement taches et liquides – Séchage : la deuxième brosse à rotation rapide absorbe l'eau restant sur le sol, permettant un séchage jusqu'à deux fois plus rapide*
Les brosses en microfibre douces et efficaces tournent à 6 700 tours/min pour éliminer efficacement toutes les saletés et taches, même dans les fissures, en s'adaptant aux formes du sol. Les brosses s'auto-nettoient en cours d'utilisation grâce à l'eau propre qu'elles reçoivent constamment et aux forces centrifuges qui éjectent des fibres les saletés et l'eau ramassées au sol, puis recueillies dans le réservoir d'eau sale. Pour un nettoyage parfait, remplacez les brosses AquaTrio tous les 6 mois.
AquaTrio avec filtration d'eau est certifié Ami des allergiques par l'ECARF. Sa technologie Aqua Cyclone piège la saleté et la poussière ; les allergènes prisonniers de l'eau ne peuvent plus retourner dans l'air. AquaTrio élimine 99,95 % des allergènes provenant des poils de chats et de chiens, des acariens ou du pollen, pour un environnement domestique hypoallergénique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.6
sur 6
240
Avis
propre
16/04/2013
Suisse
Très bon produit
Pratique à utiliser, rapide à nettoyer et prend peu de place au rangement. Seul point négatif à mon avis, les brosses devraient être placées tout au bout car les bords des sols (tous les pourtours env. 6 cm)ne sont pas accessibles pour nettoyage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/11
Mary01
15/07/2012
Suisse
Nettoyage parfait et rapide.
Je suis très satisfaite de l'aquatrio Philips, par rapport à un panossage manuel, l'aquatrio nettoie vraiment mieux et à fond.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/11
Domi6971
31/07/2016
France
Presque parfait
Je suis satisfait de cet achat, il est assez efficace (j'ai principalement du carrelage). Plus la pièce est grande et libre de meubles, plus c'est avantageux. Il faut bien ranger avant de le passer car il n'aime pas les câbles et slalome plus difficilement entre les pieds des chaises qu'une serpillière. Il dépose très peu d'eau puisqu'il la ré-aspire, donc le sol sèche très vite. S'il cassait demain, j'en rachèterais un...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Système d'aspiration et nettoyage AquaTrio FC7070/01
Lavable à l'eau
par rapport à un nettoyage classique avec un aspirateur de 2 200 W et une serpillière