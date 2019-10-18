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Eingestellt

AquaTrio Pro

FC7080/01

3.7
| (194) Bewertungen
Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
Der Philips AquaTrio Pro mit einzigartiger Triple-Acceleration-Technologie saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang für sichtbar gute Ergebnisse beim Nasswischen auf allen Hartböden.
Alle Vorteile anzeigen

Sichtbar gute Ergebnisse beim Nasswischen auf Hartböden

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

  • 3-in-1: saugt, wischt und trocknet

  • Triple-Acceleration-Technologie

  • Sichtbare Ergebnisse bei Nassreinigung

  • Alle Hartböden

Fortschrittliche Reinigungsleistung für perfekte Ergebnisse

Fortschrittliche Reinigungsleistung für perfekte Ergebnisse

– Saugt: Der leistungsstarke Aqua-Zyklon entfernt jeglichen Schmutz und Staub – Wischt: Gegenläufige Mikrofaserbürsten geben einen feinen Sprühnebel ab, um wirksam Schmutz aufzunehmen. Jeglicher Schmutz wird in Wasser gelöst und in einem separaten Behälter aufgefangen. – Trocknet: Die Drehgeschwindigkeit der Bürsten erzeugt einen Luftstrom, der den Boden vollständig trocknet

Entfernt bis zu 99 % der Bakterien*** und reduziert Allergene

Entfernt bis zu 99 % der Bakterien*** und reduziert Allergene

AquaTrio Pro entfernt bis zu 99 % aller Bakterien*** und reduziert Allergene. Aufgrund der Trennung von Frisch- und Schmutzwasserbehälter werden Staub und Allergene im Schmutzwasserbehälter gesammelt.

Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel

Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel

Mit dem AquaTrio Pro erreichen Sie sichtbare Ergebnisse bereits mit kaltem oder warmem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Reinigungsmittel hinzugeben. Verwenden Sie dann aber immer nur wenig oder nicht schäumendes Bodeneinigungsmittel, das für Ihren Hartboden geeignet ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

194

Bewertungen

18/10/2019

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Toller Helfer im Haushalt

Einfache Handhabung, super Reinigungsergebnis entspricht den Vorstellungen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FC7080/01 FC7080/01 verfasst

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07/09/2019

Deutschland

Deutschland

Ideal für Hundebesitzer

Ich bin super zufrieden! Kann ich jeden Hundebesitzer empfehlen—! Alles in einem Gang, nass und gesaugt in einem aufwisch. Sehr viel Zeit gespart,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/11/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich bin super zufrieden. Bedienung ist kinderleicht. Aus hygienischer sicht nur zeitsparend weiterzuempfehlen,da nur sauberes Wasser für den wischvorgang verwendet wird.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Geeignet für Nasswischen

  2. Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2.200 W und normalem Wischen

  3. Bei Gebrauch mit Reinigungsmittel