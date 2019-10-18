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Eingestellt
FC7080/01
3-in-1: saugt, wischt und trocknet
Triple-Acceleration-Technologie
Sichtbare Ergebnisse bei Nassreinigung
Alle Hartböden
– Saugt: Der leistungsstarke Aqua-Zyklon entfernt jeglichen Schmutz und Staub – Wischt: Gegenläufige Mikrofaserbürsten geben einen feinen Sprühnebel ab, um wirksam Schmutz aufzunehmen. Jeglicher Schmutz wird in Wasser gelöst und in einem separaten Behälter aufgefangen. – Trocknet: Die Drehgeschwindigkeit der Bürsten erzeugt einen Luftstrom, der den Boden vollständig trocknet
AquaTrio Pro entfernt bis zu 99 % aller Bakterien*** und reduziert Allergene. Aufgrund der Trennung von Frisch- und Schmutzwasserbehälter werden Staub und Allergene im Schmutzwasserbehälter gesammelt.
Mit dem AquaTrio Pro erreichen Sie sichtbare Ergebnisse bereits mit kaltem oder warmem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Reinigungsmittel hinzugeben. Verwenden Sie dann aber immer nur wenig oder nicht schäumendes Bodeneinigungsmittel, das für Ihren Hartboden geeignet ist.
3.7
von 5
194
Bewertungen
Boldi57
18/10/2019
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller Helfer im Haushalt
Einfache Handhabung, super Reinigungsergebnis entspricht den Vorstellungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Aaron61
07/09/2019
Deutschland
Ideal für Hundebesitzer
Ich bin super zufrieden! Kann ich jeden Hundebesitzer empfehlen—! Alles in einem Gang, nass und gesaugt in einem aufwisch. Sehr viel Zeit gespart,
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Havi1986
10/11/2017
Deutschland
Sehr zufrieden
Ich bin super zufrieden. Bedienung ist kinderleicht. Aus hygienischer sicht nur zeitsparend weiterzuempfehlen,da nur sauberes Wasser für den wischvorgang verwendet wird.
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Geeignet für Nasswischen
Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2.200 W und normalem Wischen
Bei Gebrauch mit Reinigungsmittel