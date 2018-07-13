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Arrêté
FC7080/01
3 en 1 : aspire, lave et sèche
Technologie Triple Accélération
Lavage humide visible
Pour tous les sols
- Aspiration : le puissant moteur Aqua Cyclone aspire et supprime les éclaboussures, la saleté et la poussière - Lavage : les brosses en microfibre à contre-rotation produisent une vapeur d'eau claire pour faire ressortir la poussière et la saleté. Toute la poussière se dissout dans l'eau et se retrouve dans un réservoir séparé - Séchage : la brosse rotative haute vitesse génère un flux d'air qui sèche presque entièrement votre sol
AquaTrio Pro tue et élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes. Grâce à la séparation entre les réservoirs d'eau propre et d'eau sale, toute la poussière et les allergènes sont piégés dans le réservoir d'eau sale.
AquaTrio Pro offre d'excellents résultats simplement avec l'eau du robinet, qu'elle soit chaude ou froide. Si nécessaire, vous pouvez ajouter le détergent de votre choix, à condition d'utiliser un produit de nettoyage pour sols peu ou non moussant adapté à votre sol dur.
3.7
sur 6
194
Avis
sylgeo
13/07/2018
France
Acheteur vérifié
Utilisation conforme à la description
un produit dans la lignée des appareils de la marque: pratique , performant, utile et très adapté au travail à fournir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01
valcanada62
13/07/2018
France
Utilisation conforme à la description
un produit dans la lignée des appareils de la marque: pratique , performant, utile et très adapté au travail à fournir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01
JYMM
13/09/2016
France
Acheteur vérifié
Appareil trés efficace jusque maintenant.
Cet appareil correspond à notre demande de nettoyage pour nos sols durs. Certes un peu bruyant, le résultat est très satisfaisant. Nos sols sont propres et sains. Il suffit d'un passage et de constater la présence de déchets dans le réservoir prévu à cet effet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01
Lavable à l'eau
par rapport à un nettoyage classique avec un aspirateur de 2 200 W et une serpillière
utilisation avec un détergent