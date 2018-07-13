Très simple d'utilisation, finie la corvée d'aspirateur puis de serpillère!! En effet, il aspire et nettoie le sol en même temps. J'ai retrouvé mes carrelages à leur état d'origine. On prend presque plaisir à faire le ménage chez soi et quel gain de temps avec en plus un résultat parfait. Pour avoir cherché longtemps un système de nettoyage équivalent qui me ferait gagner du temps sans sacrifier l'efficacité du ménage, je me suis décidé à acheter ce modèle d'appareil car pour le prix il est, pour moi bien plus efficace qu'un KO..LT de chez VORW..K concernant sa fonction de nettoyage des sols durs et au tiers du prix des appareils les plus coûteux. En effet, la grosse différence pour moi, est qu'il nettoie en permanence avec de l'eau propre et qu'il n'étale pas les souillures comme d'autres appareils. Simple et économique (environ 30 euros maxi tous les six mois pour le remplacement recommandé des brosses en microfibres), il utilise que très peu d'eau et si en plus elle est chaude (Moins de 50°) le sol sèche quasi instantanément. Il est hallucinant lors des premiers lavages de se rendre compte de la crasse qu'il enlève alors que l'on pense avoir un sol propre. De plus les joints de carrelages sont aussi nettoyés en profondeur. Moins bruyant qu'un D..son mais présent quand même, faible consommation électrique et système de nettoyage des brosses rotatives sur sa station dédiée viennent grossir le tableau des réjouissances. Tout se démonte facilement et il ne prend pas beaucoup de place de part sa forme d'aspirateur balai. Pour les bémols, car nul n'est parfait, le fil peut gêner si l'on n'organise pas notre circuit de nettoyage intelligemment de plus, il laisse environ 4 à 5 centimètres de surface non nettoyée contre les plaintes, du fait de son encombrement, il ne passera pas sous les meubles les plus bas. Pour ma part ces trois bémols sont largement compensés par son efficacité et sa facilité d'emploi. Bref, en résumé, efficace, fiable, économique, sain (pas de poussières rejetées car piégées dans l'eau), et rapide d'utilisation (aspiration+nettoyage en simultané). Je vous laisse, il me tarde de faire le ménage!.