ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste

Arrêté

AquaTrio Pro

FC7080/01

3.7
| (194) Avis
Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
AquaTrio Pro de Philips avec technologie Triple Accélération exclusive aspire, lave et sèche d'un seul geste, pour des sols durs parfaitement et visiblement lavés.
Voir tous les avantages

Des sols durs visiblement lavés

Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste

  • 3 en 1 : aspire, lave et sèche

  • Technologie Triple Accélération

  • Lavage humide visible

  • Pour tous les sols

Performances de nettoyage avancées pour des résultats parfaits

Performances de nettoyage avancées pour des résultats parfaits

- Aspiration : le puissant moteur Aqua Cyclone aspire et supprime les éclaboussures, la saleté et la poussière - Lavage : les brosses en microfibre à contre-rotation produisent une vapeur d'eau claire pour faire ressortir la poussière et la saleté. Toute la poussière se dissout dans l'eau et se retrouve dans un réservoir séparé - Séchage : la brosse rotative haute vitesse génère un flux d'air qui sèche presque entièrement votre sol

Élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes

Élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes

AquaTrio Pro tue et élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes. Grâce à la séparation entre les réservoirs d'eau propre et d'eau sale, toute la poussière et les allergènes sont piégés dans le réservoir d'eau sale.

Efficace avec de l'eau du robinet chaude ou froide, avec ou sans détergent

Efficace avec de l'eau du robinet chaude ou froide, avec ou sans détergent

AquaTrio Pro offre d'excellents résultats simplement avec l'eau du robinet, qu'elle soit chaude ou froide. Si nécessaire, vous pouvez ajouter le détergent de votre choix, à condition d'utiliser un produit de nettoyage pour sols peu ou non moussant adapté à votre sol dur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

194

Avis

13/07/2018

France

France

Acheteur vérifié

Utilisation conforme à la description

un produit dans la lignée des appareils de la marque: pratique , performant, utile et très adapté au travail à fournir.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01

13/07/2018

France

France

Utilisation conforme à la description

un produit dans la lignée des appareils de la marque: pratique , performant, utile et très adapté au travail à fournir.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01

13/09/2016

France

France

Acheteur vérifié

Appareil trés efficace jusque maintenant.

Cet appareil correspond à notre demande de nettoyage pour nos sols durs. Certes un peu bruyant, le résultat est très satisfaisant. Nos sols sont propres et sains. Il suffit d'un passage et de constater la présence de déchets dans le réservoir prévu à cet effet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTrio Pro FC7080/01

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Lavable à l'eau

  2. par rapport à un nettoyage classique avec un aspirateur de 2 200 W et une serpillière

  3. utilisation avec un détergent