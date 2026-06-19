ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
  • Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

Eingestellt

AquaTrio Pro

FC7088/01

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang
AquaTrio Pro saugt, wischt und trocknet gleichzeitig und spart so 50 % an Zeit und Aufwand*. Leistungsstarke und sanfte Mikrofaserbürsten entfernen effektiv Schmutz und Flecken. Für sichtbar perfekte Ergebnisse bei der Nassreinigung auf allen Hartböden**.
Alle Vorteile anzeigen

Sichtbar gute Ergebnisse beim Nasswischen auf Hartböden

Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

  • 3-in-1: saugt, wischt und trocknet

  • Triple-Acceleration-Technologie

  • Sichtbare Ergebnisse bei Nassreinigung

  • Alle harten Böden

Fortschrittliche Reinigungsleistung für perfekte Ergebnisse

Fortschrittliche Reinigungsleistung für perfekte Ergebnisse

– Saugt: Der leistungsstarke Aqua-Zyklon entfernt jeglichen Schmutz und Staub – Wischt: Gegenläufige Mikrofaserbürsten geben einen feinen Sprühnebel ab, um wirksam Schmutz aufzunehmen. Jeglicher Schmutz wird in Wasser gelöst und in einem separaten Behälter aufgefangen. – Trocknet: Die Drehgeschwindigkeit der Bürsten erzeugt einen Luftstrom, der den Boden vollständig trocknet

Entfernt bis zu 99 % der Bakterien*** und reduziert Allergene

Entfernt bis zu 99 % der Bakterien*** und reduziert Allergene

AquaTrio Pro entfernt bis zu 99 % aller Bakterien*** und reduziert Allergene. Aufgrund der Trennung der Behälter mit sauberem und schmutzigem Wasser werden Staub und Allergene im Behälter mit schmutzigem Wasser eingefangen.

Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel

Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel

Mit dem AquaTrio Pro erreichen Sie sichtbare Ergebnisse bereits mit kaltem oder warmem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Reinigungsmittel hinzugeben. Verwenden Sie dann aber immer ein wenig oder nicht schäumendes Bodeneinigungsmittel, das für Ihren Hartboden geeignet ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Geeignet für Nasswischen

  2. Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2200 W und normalem Wischen

  3. Bei Gebrauch mit Reinigungsmittel