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Eingestellt
FC7088/01
3-in-1: saugt, wischt und trocknet
Triple-Acceleration-Technologie
Sichtbare Ergebnisse bei Nassreinigung
Alle harten Böden
– Saugt: Der leistungsstarke Aqua-Zyklon entfernt jeglichen Schmutz und Staub – Wischt: Gegenläufige Mikrofaserbürsten geben einen feinen Sprühnebel ab, um wirksam Schmutz aufzunehmen. Jeglicher Schmutz wird in Wasser gelöst und in einem separaten Behälter aufgefangen. – Trocknet: Die Drehgeschwindigkeit der Bürsten erzeugt einen Luftstrom, der den Boden vollständig trocknet
AquaTrio Pro entfernt bis zu 99 % aller Bakterien*** und reduziert Allergene. Aufgrund der Trennung der Behälter mit sauberem und schmutzigem Wasser werden Staub und Allergene im Behälter mit schmutzigem Wasser eingefangen.
Mit dem AquaTrio Pro erreichen Sie sichtbare Ergebnisse bereits mit kaltem oder warmem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Reinigungsmittel hinzugeben. Verwenden Sie dann aber immer ein wenig oder nicht schäumendes Bodeneinigungsmittel, das für Ihren Hartboden geeignet ist.
Bewertungen
Geeignet für Nasswischen
Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2200 W und normalem Wischen
Bei Gebrauch mit Reinigungsmittel