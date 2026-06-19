Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel

Mit dem AquaTrio Pro erreichen Sie sichtbare Ergebnisse bereits mit kaltem oder warmem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Reinigungsmittel hinzugeben. Verwenden Sie dann aber immer ein wenig oder nicht schäumendes Bodeneinigungsmittel, das für Ihren Hartboden geeignet ist.