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Arrêté
FC7088/01
3 en 1 : aspire, lave et sèche
Technologie Triple Accélération
Lavage humide visible
Pour tous les sols
- Aspiration : le puissant moteur Aqua Cyclone aspire et supprime les éclaboussures, la saleté et la poussière - Lavage : les brosses en microfibre à contre-rotation produisent une vapeur d'eau claire pour faire ressortir la poussière et la saleté. Toute la poussière se dissout dans l'eau et se retrouve dans un réservoir séparé - Séchage : la brosse rotative haute vitesse génère un flux d'air qui sèche presque entièrement votre sol
AquaTrio Pro tue et élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes. Grâce à la séparation entre les réservoirs d'eau propre et d'eau sale, toute la poussière et les allergènes sont piégés dans le réservoir d'eau sale.
AquaTrio Pro offre d'excellents résultats simplement avec l'eau du robinet, qu'elle soit chaude ou froide. Si nécessaire, vous pouvez ajouter le détergent de votre choix, à condition d'utiliser un produit de nettoyage pour sols peu ou non moussant adapté à votre sol dur.
Notation globale
Lavable à l'eau
par rapport à un nettoyage classique avec un aspirateur de 2 200 W et une serpillière
utilisation avec un détergent