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  • Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
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Arrêté

AquaTrio Pro

FC7088/01

Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste
AquaTrio Pro aspire, lave et sèche simultanément, réduisant ainsi vos efforts et votre temps de nettoyage de moitié.* Les brosses douces et puissantes en microfibre nettoient parfaitement à l'eau la saleté et la poussière, pour un lavage visible impeccable sur tous les sols durs.**
Voir tous les avantages

Des sols durs visiblement lavés

Aspire, lave et sèche vos sols d'un seul geste

  • 3 en 1 : aspire, lave et sèche

  • Technologie Triple Accélération

  • Lavage humide visible

  • Pour tous les sols

Performances de nettoyage avancées pour des résultats parfaits

Performances de nettoyage avancées pour des résultats parfaits

- Aspiration : le puissant moteur Aqua Cyclone aspire et supprime les éclaboussures, la saleté et la poussière - Lavage : les brosses en microfibre à contre-rotation produisent une vapeur d'eau claire pour faire ressortir la poussière et la saleté. Toute la poussière se dissout dans l'eau et se retrouve dans un réservoir séparé - Séchage : la brosse rotative haute vitesse génère un flux d'air qui sèche presque entièrement votre sol

Élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes

Élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes

AquaTrio Pro tue et élimine jusqu'à 99 % des bactéries*** et réduit les allergènes. Grâce à la séparation entre les réservoirs d'eau propre et d'eau sale, toute la poussière et les allergènes sont piégés dans le réservoir d'eau sale.

Efficace avec de l'eau du robinet chaude ou froide, avec ou sans détergent

Efficace avec de l'eau du robinet chaude ou froide, avec ou sans détergent

AquaTrio Pro offre d'excellents résultats simplement avec l'eau du robinet, qu'elle soit chaude ou froide. Si nécessaire, vous pouvez ajouter le détergent de votre choix, à condition d'utiliser un produit de nettoyage pour sols peu ou non moussant adapté à votre sol dur.

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  1. Lavable à l'eau

  2. par rapport à un nettoyage classique avec un aspirateur de 2 200 W et une serpillière

  3. utilisation avec un détergent