Performances de nettoyage avancées pour des résultats parfaits

- Aspiration : le puissant moteur Aqua Cyclone aspire et supprime les éclaboussures, la saleté et la poussière - Lavage : les brosses en microfibre à contre-rotation produisent une vapeur d'eau claire pour faire ressortir la poussière et la saleté. Toute la poussière se dissout dans l'eau et se retrouve dans un réservoir séparé - Séchage : la brosse rotative haute vitesse génère un flux d'air qui sèche presque entièrement votre sol