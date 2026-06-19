Hohe Leistung für schnelles Aufheizen und konstante Wärmeleistung.

Die hohe Leistung des Geräts ermöglicht ein schnelles Aufheizen der Grillplatte, sodass die Betriebstemperatur sehr schnell erreicht wird und du wertvolle Zeit sparst. Das bedeutet auch, dass die Grillfläche ihre Hitze behält, wenn Speisen darauf gelegt werden, da die hohe Leistung eine schnelle Rückkehr zur richtigen Temperatur gewährleistet.