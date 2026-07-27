Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
HD2430/80
900 W
Thermostat réglable pour une cuisson parfaite.
La grande puissance de l'appareil permet une montée en température rapide pour atteindre en quelques minutes la température de cuisson. La grille reste chaude au contact des aliments car l'appareil maintient instantanément la température appropriée.
Les plaques Cut & Seal de l'appareil à croque-monsieur Philips retiennent les ingrédients à l'intérieur des croque-monsieur.
Notation globale