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Eingestellt
2300 W
Gerippte/glatte Grillplatte
Heiße Grillplatte
30 x 370 mm
Die hohe Temperatur der elektrischen Grillplatte von Philips versiegelt alle Säfte und Aromen der Speisen. Denn sobald das Essen mit der Oberfläche des Grills in Berührung kommt, beginnt es zu brutzeln und zu bräunen, wodurch eine schmackhafte Kruste entsteht, die alle guten Eigenschaften und Aromen im Inneren bewahrt, wo sie hingehören.
Auf der gerippten oder glatten Oberfläche der vielseitigen Grillplatte können Sie Speisen ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten. Die glatte Fläche eignet sich zum Pfannenrühren oder zum Grillen kleinerer Teile. Die gerippte Oberfläche schafft dieses unwiderstehliche Grillaroma.
Der verstellbare Thermostat garantiert eine perfekte Zubereitung.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
23/09/2021
Portugal
Excelente produto
Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD4418/20 Grelhador de chapa verfasst
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Riscas25
09/05/2020
Portugal
Excelente grelha
Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.
Vorteile
Grelha por igual
Nachteile
Falta protetor de salpicos de gordura a volta .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD4419/20 Grelhador de mesa verfasst
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