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Eingestellt

Tischgrill

HD4419/20

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Entdecken Sie einen volleren Geschmack
Dieser leistungsstarke Philips Tischgrill verfügt über eine heiße Grillplatte zur Versiegelung des saftigen Geschmacks. Die Platte heizt sich sehr schnell auf und ist besonders dick, sodass Sie unter allen Bedingungen heiß bleibt, und die gerippte und glatte Oberfläche eignet sich zur Zubereitung zahlreicher Speisen.
Alle Vorteile anzeigen

Konstant hohe Temperatur, zum Schutz des Aromas

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  • 2300 W

  • Gerippte/glatte Grillplatte

  • Heiße Grillplatte

  • 30  x 370 mm

Hochtemperatur-Grillplatte versiegelt alle Aromen

Hochtemperatur-Grillplatte versiegelt alle Aromen

Die hohe Temperatur der elektrischen Grillplatte von Philips versiegelt alle Säfte und Aromen der Speisen. Denn sobald das Essen mit der Oberfläche des Grills in Berührung kommt, beginnt es zu brutzeln und zu bräunen, wodurch eine schmackhafte Kruste entsteht, die alle guten Eigenschaften und Aromen im Inneren bewahrt, wo sie hingehören.

Gerippte und glatte Oberfläche zum Pfannenrühren, Grillen usw.

Gerippte und glatte Oberfläche zum Pfannenrühren, Grillen usw.

Auf der gerippten oder glatten Oberfläche der vielseitigen Grillplatte können Sie Speisen ganz nach Ihrem Geschmack zubereiten. Die glatte Fläche eignet sich zum Pfannenrühren oder zum Grillen kleinerer Teile. Die gerippte Oberfläche schafft dieses unwiderstehliche Grillaroma.

Verstellbarer Thermostat für die perfekte Zubereitung jeder Art von Grillgut

Verstellbarer Thermostat für die perfekte Zubereitung jeder Art von Grillgut

Der verstellbare Thermostat garantiert eine perfekte Zubereitung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

23/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Grelha muito bem e é durável, um produto de confiança.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4418/20 Grelhador de chapa verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4418/20 Grelhador de chapa verfasst

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente grelha

Adorei excelente produto ,não faz fumo rápida e grelha uniforme , único defeito falta uma proteção para salpicos de gordura a volta do grelhador.

Vorteile

Grelha por igual

Nachteile

Falta protetor de salpicos de gordura a volta .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4419/20 Grelhador de mesa verfasst

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Diese Bewertung wurde für HD4419/20 Grelhador de mesa verfasst

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